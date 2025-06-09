Şampiyonluğu kaybeden Ergin Ataman'dan Olympiakos taraftarına tepki: Hepsi sahte Yunan

Yunanistan Basketbol Ligi final serisinin dördüncü maçında Panathinaikos'u 85-71 yenerek seriyi 3-1'e getiren Olympiakos şampiyonu oldu. Olympiakos taraftarının salonda Yunan bayrağı açmasına tepki gösteren Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, "Şunu merak ediyorum, takımlarında kaç Yunan oyuncu var? Sadece bir Yunan oyuncuları var. Geri kalan hepsi sahte Yunan. Sırf ben Türküm diye salona Yunan bayraklarıyla geliyorlar." dedi.

Yunanistan Basketbol Ligi'nde şampiyon belli oldu. Play-off final serisi 4. maçında Olimpiyakos, Barış ve Dostluk Salonu'nda karşı karşıya geldiği Panathinaikos AKTOR'u 85-71 mağlup etmeyi başardı ve seriyi 3-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde 14. şampiyonluğuna ulaşan Olimpiyakos, maçın özellikle ikinci yarısında üstünlük kurarken Tyler Dorsey, 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Panathianikos'un ABD'li şutör gardı Kendrick Nunn'ın 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

MVP VEZENKOV

Olympiakos takımından Sasha Vezenkov "Maçın En Değerli Oyuncusu" ödülünü kazandı.

ERGİN ATAMAN'DAN OLYMPIAKOS TARAFTARINA TEPKİ

Öte yandan Olimpiakos taraftarının serinin ikinci maçında Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratına sert tepki gösteren Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'ın karşılaşmayı takip ederken kulaklık taktığı görüldü.

"HEPSİ SAHTE YUNAN"

Şampiyonluğu rakibine kaptıran Ergin Ataman, maçın ardından Olympiakos taraftarına tepkisini sürdürdü. Maç esnasında Olympiakos taraftarlarının açtığı Yunanistan bayraklarına ilişkin "Yunanistan'ı seviyorum. Bugün salonda çok fazla Yunan bayrağı gördüm. Olympiakos taraftarı salona Yunan bayraklarıyla gelmiş ama şunu merak ediyorum takımlarında kaç tane Yunan oyuncu oynuyor?" diye konuştu.

Yunanistan bayraklarının maçta "özellikle" açıldığını savunan Ataman, bu durumu "kişisel" algıladığını belirterek "Sadece bir Yunan oyuncuları var. Geri kalan hepsi sahte Yunan. Walkup, Dorsey, Vezenkov, Mitrou-Long... Bizim kadromuz ise Yunan oyuncularla dolu. Sloukas var, Mitoglou var, Papapetrou var, Kalaitzakis var, Samadurov var. Buna rağmen sırf ben Türküm diye salona Yunan bayraklarıyla geliyorlar!" değerlendirmesinde bulundu.

PANATHINAIKOS TARAFTARINA ÖVGÜ

Sportmenlik dışı hareketi nedeniyle şikayet edilmesi sonucunda ceza alan Olimpiyakos'dan Evan Fournier hakkında da konuşan ve Panathiaikos taraftarıyla gurur duyduğunu vurgulayan Ataman, "Çünkü stadyuma girmediler ve basketbola saygıdan dolayı maçı durdurmadılar. Çünkü başka bir ülkede bu eylem gerçekleşmiş olsaydı, insanlar stadyuma girerdi." diyerek sözlerini tamamladı.