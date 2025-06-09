Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Şampiyonluğu kaybeden Ergin Ataman'dan Olympiakos taraftarına tepki: Hepsi sahte Yunan

Yunanistan Basketbol Ligi final serisinin dördüncü maçında Panathinaikos'u 85-71 yenerek seriyi 3-1'e getiren Olympiakos şampiyonu oldu. Olympiakos taraftarının salonda Yunan bayrağı açmasına tepki gösteren Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, "Şunu merak ediyorum, takımlarında kaç Yunan oyuncu var? Sadece bir Yunan oyuncuları var. Geri kalan hepsi sahte Yunan. Sırf ben Türküm diye salona Yunan bayraklarıyla geliyorlar." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şampiyonluğu kaybeden Ergin Ataman'dan Olympiakos taraftarına tepki: Hepsi sahte Yunan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 05:30
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 05:45

Yunanistan Basketbol Ligi'nde şampiyon belli oldu. Play-off final serisi 4. maçında Olimpiyakos, Barış ve Dostluk Salonu'nda karşı karşıya geldiği Panathinaikos AKTOR'u 85-71 mağlup etmeyi başardı ve seriyi 3-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyonluğu kaybeden Ergin Ataman'dan Olympiakos taraftarına tepki: Hepsi sahte Yunan

Ligde 14. şampiyonluğuna ulaşan Olimpiyakos, maçın özellikle ikinci yarısında üstünlük kurarken Tyler Dorsey, 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Şampiyonluğu kaybeden Ergin Ataman'dan Olympiakos taraftarına tepki: Hepsi sahte Yunan

Panathianikos'un ABD'li şutör gardı Kendrick Nunn'ın 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Şampiyonluğu kaybeden Ergin Ataman'dan Olympiakos taraftarına tepki: Hepsi sahte Yunan

MVP VEZENKOV

Olympiakos takımından Sasha Vezenkov "Maçın En Değerli Oyuncusu" ödülünü kazandı.

Şampiyonluğu kaybeden Ergin Ataman'dan Olympiakos taraftarına tepki: Hepsi sahte Yunan

ERGİN ATAMAN'DAN OLYMPIAKOS TARAFTARINA TEPKİ

Öte yandan Olimpiakos taraftarının serinin ikinci maçında Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratına sert tepki gösteren Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'ın karşılaşmayı takip ederken kulaklık taktığı görüldü.

Şampiyonluğu kaybeden Ergin Ataman'dan Olympiakos taraftarına tepki: Hepsi sahte Yunan

"HEPSİ SAHTE YUNAN"

Şampiyonluğu rakibine kaptıran Ergin Ataman, maçın ardından Olympiakos taraftarına tepkisini sürdürdü. Maç esnasında Olympiakos taraftarlarının açtığı Yunanistan bayraklarına ilişkin "Yunanistan'ı seviyorum. Bugün salonda çok fazla Yunan bayrağı gördüm. Olympiakos taraftarı salona Yunan bayraklarıyla gelmiş ama şunu merak ediyorum takımlarında kaç tane Yunan oyuncu oynuyor?" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yunan tribünlerinden Türkiye’ye küfür! Ergin Ataman çıldırdı: 'Spor değil sirk!'

Yunanistan bayraklarının maçta "özellikle" açıldığını savunan Ataman, bu durumu "kişisel" algıladığını belirterek "Sadece bir Yunan oyuncuları var. Geri kalan hepsi sahte Yunan. Walkup, Dorsey, Vezenkov, Mitrou-Long... Bizim kadromuz ise Yunan oyuncularla dolu. Sloukas var, Mitoglou var, Papapetrou var, Kalaitzakis var, Samadurov var. Buna rağmen sırf ben Türküm diye salona Yunan bayraklarıyla geliyorlar!" değerlendirmesinde bulundu.

PANATHINAIKOS TARAFTARINA ÖVGÜ

Sportmenlik dışı hareketi nedeniyle şikayet edilmesi sonucunda ceza alan Olimpiyakos'dan Evan Fournier hakkında da konuşan ve Panathiaikos taraftarıyla gurur duyduğunu vurgulayan Ataman, "Çünkü stadyuma girmediler ve basketbola saygıdan dolayı maçı durdurmadılar. Çünkü başka bir ülkede bu eylem gerçekleşmiş olsaydı, insanlar stadyuma girerdi." diyerek sözlerini tamamladı.

ETİKETLER
#Spor
#türkiye
#panathinaikos
#ergin ataman
#basketbol
#Aydınlatma Aracı
#baskın
#Kelebeklerin uçuşu, Güneşli bir yaz günü.
#şampiyonluk
#Yunanistan Basketbol Ligi
#Olimpiyakos
#Tyler Dorsey
#Sasha Vezenkov
#Kendrick Nunn
#Fark
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.