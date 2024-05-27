Şampiyonluk kutlamasında ortalık karıştı, Galatasaray formasını yaktılar
Editör: Murat Makas / Kaynak: Mynet
27 May 2024 09:52 - Güncelleme : 27 May 2024 09:53
Şampiyonluk kutlamaları sırasında Galatasaray taraftarları ile Sakaryaspor taraftarları arasında arbede çıktı, Galatasaray forması yakıldı.
Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor’u 3-1 yenerek 24. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray’da taraftarlar Sakarya’nın cadde ve sokaklarında şampiyonluk kutlamak için toplandı.
Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi’nde bazı Sakaryaspor taraftarları ise kutlama yapan vatandaşlara engel olmaya çalıştı. İki taraftar grubu arasında çıkan arbede polis ekiplerince güçlükle ayrıldı.
FORMAYI YAKTI
Karşılıklı olarak sloganlaşan taraftarlardan biri polis ekiplerince zor kullanılarak polis otosuna bindirildi. Sakarayspor’un taraftarları ise şampiyonluk kutlamalarına Galatasaray forması yakarak tepki gösterdi. Taraflar, polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıldı.
Kaynak: Mynet