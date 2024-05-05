Şampiyonluk yarışında kritik viraj! Fenerbahçe'de 7 oyuncu kart sınırında

05 May 2024 09:31 - Güncelleme : 05 May 2024 09:32

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bahattin Şimşek, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan mücadeleyi yönetecek.

Sarı-lacivertli ekip, ligde oynadığı 34 maçta 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alarak toplamda 89 puan topladı ve lider Galatasaray'ın hemen arkasında...

BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ MORAL OLDU

İsmail Kartal'ın ekibi, son deplasman maçında EMS Yapı Sivasspor ile berabere kaldıktan sonra, şampiyonluk yarışında kayıp yaşadı. Bir sonraki hafta iç sahada oynadıkları derbi maçta Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek moral buldu.

Fenerbahçe'de TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor.

Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Yüksek'in yanı sıra saha çalışmalarına başlayan Jayden Oosterwolde, yarın oynanacak mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.

ÇAĞLAR FORMAYA YAKIN

İsmail Yüksek'in sakatlığı sebebiyle teknik direktör İsmail Kartal, bu bölgede Krunic'e formayı vermeyi planlıyor. Krunic'in ilk 11'de sahaya çıkması durumunda ilk 11'de 3 yerli oyuncunun yer alma zorunluluğundan kaynaklı olarak savunmada Çağlar Söyüncü'nün forma giymesi bekleniyor. Sarı-lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin de diğer yerli isimler olması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ...

Fenerbahçe'nin Konya deplasmanındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko.