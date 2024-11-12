Samsunspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
12 Kasım 2024 21:44 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 21:45
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında evinde Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 1 saat 20 dakika çalıştı.
İdmana ısınma koşusuyla başlayan oyuncular, daha sonra top kapma ve dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.
Sakatlığı geçen Ercan Kara idmanda yer alırken Celil Yüksel, takımdan ayrı çalıştı.
Karadeniz temsilcisi, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: tgrthaber.com