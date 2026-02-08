Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım maç sonrası ateş püskürdü: Hesap soracağım!

Süper Lig'de oynanan Karadeniz derbisinde sahasında Trabzonspor'a 3-0 yenilen Samsunspor’da Başkan Yüksel Yıldırım bazı futbolculara ateş püskürdü.

''BU FORMANIN HAKKINI VERMEYEN KİM VARSA HESAP VERECEK''

Kameraların karşısına geçen Yüksel Yıldırım bazı isimlerin Samsunspor ağırlığını kaldıramadığını belirterek, "Bugün gördük ki bazı futbolcular doymuş, Samsunspor’da oynamayı hak etmiyorlar. Sahada mücadele etmeyen, bu formanın hakkını vermeyen kim varsa hesabını verecek. Hepsini göndereceğim" dedi.

Başkan Yıldırım neşteri vurmak için sezon sonunu işaret ederek, "Onlarla sezon sonunda yolları ayıracağız. Benim Samsun’a sözüm var. Bu takımı hak ettiği yere getirmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Kimsenin gözünün yaşına bakmam." ifadelerini kullandı.

YENİ HAMLELER YAPILACAK

Teknik heyetle de bir görüşme yapacağını belirten Yüksel Yıldırım, gidişata el koyduğunu şu sözlerle duyurdu:

"Bunu yerine getirmek için gerekeni yapacağım. Hocamla da konuşacağım. Bu gidişatı düzeltecek, takımı toparlayacak hamleleri yapacağız."