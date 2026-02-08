Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım maç sonrası ateş püskürdü: Hesap soracağım!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası bazı futbolculara gözdağı verdi. Yüksel Yıldırım adeta ateş püskürerek ruhunu sahaya koymayan futbolculardan hesap sorulacağını belirtti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.02.2026
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
saat ikonu 09:52

'de oynanan Karadeniz derbisinde sahasında 'a 3-0 yenilen ’da Başkan bazı futbolculara ateş püskürdü.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım maç sonrası ateş püskürdü: Hesap soracağım!

''BU FORMANIN HAKKINI VERMEYEN KİM VARSA HESAP VERECEK''

Kameraların karşısına geçen Yüksel Yıldırım bazı isimlerin Samsunspor ağırlığını kaldıramadığını belirterek, "Bugün gördük ki bazı futbolcular doymuş, Samsunspor’da oynamayı hak etmiyorlar. Sahada mücadele etmeyen, bu formanın hakkını vermeyen kim varsa hesabını verecek. Hepsini göndereceğim" dedi.

Başkan Yıldırım neşteri vurmak için sezon sonunu işaret ederek, "Onlarla sezon sonunda yolları ayıracağız. Benim Samsun’a sözüm var. Bu takımı hak ettiği yere getirmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Kimsenin gözünün yaşına bakmam." ifadelerini kullandı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım maç sonrası ateş püskürdü: Hesap soracağım!

YENİ HAMLELER YAPILACAK

Teknik heyetle de bir görüşme yapacağını belirten Yüksel Yıldırım, gidişata el koyduğunu şu sözlerle duyurdu:

"Bunu yerine getirmek için gerekeni yapacağım. Hocamla da konuşacağım. Bu gidişatı düzeltecek, takımı toparlayacak hamleleri yapacağız."

