Samsunspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş yenildi mi?

Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş J.K., deplasmanda Samsunspor’a 2-1 yenilerek kritik bir puan kaybı yaşadı. Mücadelede ev sahibi takım 50. dakikada Holse ve 56. dakikada Coulibaly’nin attığı gollerle üstünlüğü ele geçirdi. Siyah-beyazlı ekibin tek sayısı ise 90+2. dakikada penaltıdan Kristjan Asllani’den geldi.

GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 20:57
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 20:57

'in 30. hafta karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisine 2-1 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Samsunspor, Beşiktaş'ı sahasında 2-1 mağlup etti.
Samsunspor'un gollerini 50. dakikada Carlo Holse ve 56. dakikada Tanguy Coulibaly kaydetti.
Beşiktaş'ın tek golü, 90. dakikada Kristjan Asllani'nin penaltıdan geldi.
Bu sonuçla Samsunspor, 25 yıl aradan sonra Beşiktaş'ı Süper Lig'de sahasında ilk kez yenmiş oldu.
Samsunspor puanını 42'ye yükselterek 7. sırada yer alırken, Beşiktaş 55 puanla 4. sırada kaldı.
Kırmızı-beyazlı ekibin açılış golünü 50. dakikada Carlo Holse kaydetti.

Samsunspor, Beşiktaş karşısında 56. dakikada Tanguy Coulibaly’nin golüyle skoru 2-0’a taşıdı.

Karşılaşmanın 90. dakikasında Beşiktaş penaltı atışı kazandı. Kartal’ın futbolcusu Kristjan Asllani, kullandığı penaltıyı gole çevirerek farkı bire indirdi. Arnavut orta saha oyuncusu böylece Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.

Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar, 25 yıl aradan sonra Süper Lig’de Beşiktaş’ı sahasında ilk kez yenmiş oldu.

Sahasında galip gelen Samsunspor, puanını 42’ye yükselterek 7. basamaktaki yerini aldı. Siyah-beyazlı ekip ise 55 puanla 4. sırada kaldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de gelecek hafta kendi sahasında Fatih Karagümrük S.K. ile karşılaşacak. Karadeniz temsilcisi ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.

