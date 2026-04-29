Samsunspor Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray kalan maçları              

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi kızışırken, taraftarların en fazla merak ettiği başlıkların başında "Galatasaray sezonu nasıl bitirecek?" sorusu yer alıyor. Ligin zirvesini doğrudan etkileyen kritik haftalar yaklaşırken, sarı-kırmızılı takımın önümüzdeki süreçte hangi rakiplerle karşılaşacağı futbolseverlerin başlıca gündem konularından biri haline geldi.
Galatasaray, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de Samsunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Ligde üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğa doğru ilerleyen sarı-kırmızılı ekip, 31. haftadaki sonuçların ardından önemli bir avantaj elde etti. Samsunspor deplasmanına çıkacak "Cimbom", sahadan 3 puanla ayrılması halinde bitime 2 maç kala rakiplerinin sonuçlarına bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe’nin 7, Trabzonspor’un ise 9 puan önünde bulunan Galatasaray için bu mücadele kritik bir dönüm noktası olacak.
Süper Lig'in 32. haftası çerçevesinde oynanacak Samsunspor mücadelesinde Galatasaray’ın galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan etmesi mümkün olacak. Galatasaray’ın beraberlik ya da yenilgi alması durumunda ise Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları belirleyici rol üstlenecek.
Galatasaray’ın kalan maçları ise şöyle: