Samsunspor Rayo Vallecano maçı kaç kaç bitti? Samsunspor elendi mi rövanş oynanacak mı?

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turunun ilk maçında İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano’yu evinde konuk etti.

Karşılaşmayı Rayo Vallecano 3-1 kazanarak rövanş öncesinde avantaj elde etti. Konuk takım 15. dakikada Alemao’nun golüyle öne geçti.

Samsunspor ise 21. dakikada Mouandilmadji ile skora denge getirdi.

İlk devrede son gol 40. dakikada Garcia’dan geldi ve soyunma odasına Rayo Vallecano’nun üstünlüğüyle gidildi.

Mücadelenin sonucunu tayin eden golü ise Vallecano adına Alemao 78. dakikada kaydetti.

UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükselecek ekibi belirleyecek rövanş karşılaşması 19 Mart’ta İspanya’da yapılacak.

SAMSUNSPOR ELENDİ Mİ RÖVANŞ OYNANACAK MI?

Tur atlayan tarafın netleşeceği ikinci müsabaka 19 Mart Perşembe günü İspanya’da oynanacak. Temsilcimiz deplasmanda çıkacağı rövanş karşılaşmasını üç farklı skorla kazanması durumunda çeyrek finale adını yazdıracak. Samsunspor’un turu geçmesi halinde çeyrek finaldeki rakibi NK Celje - AEK eşleşmesinden galip çıkan taraf olacak. Bu karşılaşma öncesinde Samsunspor, Süper Lig’de 15 Mart Pazar günü sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.