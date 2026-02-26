Menü Kapat
Samsunspor Shkendija maç sonucu kaç kaç? Samsunspor Konferans Ligi’nde tur atladı mı?

Samsunspor, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Shkendija'yı rövanşta da 4-0 mağlup etti ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna adını yazdırdı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 22:52
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 23:12

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Samsunspor ile Shkendija kozlarını paylaştı.

Temsilcimiz, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Shkendija'yı rövanşta da 4-0 yenerek UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

Samsunspor, 53. dakikada Ntcham'ın penaltı golüyle üstünlüğü ele geçirdi.

Temsilcimiz, 70. dakikada Ndiaye ile farkı 2'ye yükseltti. Asisti Assoumou yaptı.

Karşılaşmanın üçüncü golünü 79. dakikada Mouandilmadji kaydetti. Gol pasını veren isim Celil oldu.

Son sözü ise 90+2. dakikada Mouandilmadji söyledi.

Son 16 turuna yükselen kırmızı-beyazlıların olası rakipleri Shakhtar Donetsk ile Rayo Vallecano oldu.

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi ise TSİ 16.00'da yapılacak. UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında ilk 8'e giren Strasbourg, Rakow, AEK, Sparta Prag, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz ve AEK Larnaca doğrudan son 16 turuna çıktı. Samsunspor'un da mücadele verdiği play-off turunda bu akşamki karşılaşmanın ardından bir üst tura çıkan takımlar arasında yer aldı.

