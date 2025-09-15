Menü Kapat
Hava Durumu
24°
Süper Lig ekibi Samsunspor kadrodaki yapılanmasıyla dikkat çekiyor. Samsunspor’da kadroda 14 yeni transfer, 13 ayrılık gerçekleşti.

Samsunspor'da büyük değişim!
Süper Lig'de geçen sezon performansının üzerine çıkmak isteyen Samsunspor kadrodaki büyük değişimiyle dikkat çekiyor. Ligin flaş takımlarından Samsunspor FIFA tarafından uygulanan 2 dönem yasağının sona ermesiyle transfer tahtasını açtı.

SAMSUNSPOR'DA BÜYÜK DEĞİŞİM

Kırmızı-beyazlılar, bu yaz döneminde önemli bir yapılanmaya gitti. Kadroya dahil edilen 14 oyuncudan 13’ünün yabancı olması dikkat çekti.

Samsunspor'da büyük değişim!

Yeni transferler:

Molde’den Albert Posiadala (k), Vitoria SC’den Toni Borevkovic, Stromsgotset’ten Logi Tomasson, Braga’dan Joe Mendes, Cagliari’den Antoine Makoumbou, Lech Poznan’dan Afonso Sousa, Montpellier’den Tanguy Coulibaly, Sheffield Wednesday’den Anthony Musaba, Kızılyıldız’dan Cherif Ndiaye, BK Milan’dan Ebrima Ceesay, Degerfors’tan Ofosa Omorowa, Amite FC’den Leroy Atoen, Dunkerque’den Zaid Seha ve Galatasaray’dan Eyüp Aydın (k).

Samsunspor'da büyük değişim!

Yolların ayrıldığı isimler:

Halil Yeral, Elano Yegen, Marc Bola, Nanu Gomes, Mustafa Tan (k), Ali Tarkan (k), Ait Bennasser, Flavien Tait, Muhammet Özbaskıcı (k), Arbnor Muja (k), Kingsley Schindler, Nany Dimata ve Ercan Kara.

Öte yandan Samsunspor’un transfer ettiği oyunculardan Omorowa ve Seha, başka takımlara kiralandı.

Samsunspor’da Soner Aydoğdu antrenmanda sakatlandı
