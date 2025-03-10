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 | Burak Ayaydın

Samsunspor'dan FIFA ziyareti! Başkan Yüksel Yıldırım yetkililerle görüştü

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, FIFA'ya ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmeye dair bilgilendirme paylaşımı yapan Samsunspor, kulübün geleceğinin konuşulduğuna vurgu yaptı.

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Samsunspor'dan FIFA ziyareti! Başkan Yüksel Yıldırım yetkililerle görüştü
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 22:03
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 22:03

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, FIFA yetkilileriyle gelecek planları hakkında konuştu. Karadeniz temsilcisinin Avrupa arenasında olmasıyla ilgili temaslarda bulunan Yıldırım, bir de sunum gerçekleştirdi.

SAMSUNSPOR'DAN AÇIKLAMA

"SAMSUNSPOR VE USL DUNKERQUE’DEN FIFA ZİYARETİ

Samsunspor Futbol A.Ş. ve USL Dunkerque kulüplerimizin sahibi ve başkanı Sayın Yüksel Yıldırım ile Samsunspor Kulüp Avukatımız Sayın Anıl Dinçer, bugün FIFA’yı ziyaret ederek FIFA yetkilileriyle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi.

Başkanımız, futbola yaptığı yatırımları, kulüplerimizin gelecek hedefleri, futbol yapılanmaları ve özellikle Samsunspor’un Avrupa hedefleri üzerine detaylı sunumlar gerçekleştirdi. FIFA yetkilileri, kulüplerimizin mevcut konumu ile geleceğe yönelik yatırım ve yapılanmalarını büyük bir memnuniyetle karşıladı. Bu görüşmelerin ardından FIFA, Sayın Başkanımızın oluşturduğu futbol yapılanmasının direktör ve futbol direktörlerini, futbol gelişimiyle ilgili istişarelerde bulunmak üzere FIFA’ya davet etti. Nazik davetleri ve olumlu yaklaşımları için FIFA ve yetkililerine teşekkür ederiz."

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Sıkça Sorulan Sorular

SAMSUNSPOR SÜPER LİG'DE KAÇINCI SIRADA?
İyi bir sezon geçiren Karadeniz ekibi, 26 maçta topladığı 50 puan ile lig tablosunda 3. sırada yer alıyor.
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ETİKETLER
#trendyol süper lig
#samsunspor
#yüksel yıldırım
#fifa
#Spor
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