Samsunspor'un 6 futbolcusuna milli davet

03 Eylül 2024 14:45 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 14:49

Samsunspor kadrosunda yer alan 6 futbolcu, milli takım davetleri kapsamında Eylül ayında çeşitli uluslararası müsabakalarda forma giyecek. Kırmızı-beyazlılarda Marius Mouandilmadji - Çad, Lubo Satka - Slovakya, Nanu Gomes - Gine Bissau, Kingsley Schindler - Gana, Oliver Ntcham - Kamerun ve Bedirhan Çetin de Türkiye U19 Milli Takım kampına çağrıldı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Kulüpten milli takımlara gidecek oyuncular hakkında yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

“Oyuncumuz Marius Mouandilmadji, 6-10 Eylül tarihlerinde Sierra Leone-Çad ve Çad-Fildişi Sahili maçlarında Çad Milli Takımı formasını giyecek. Oyuncumuz Lubomir Satka, 5-8 Eylül tarihleri arasında Slovakya Milli Takımı'yla Estonya ve Azerbaycan’a karşı oynanacak maçlarda sahada olacak. Gine Bissau Milli Takımı forması giyecek olan Angelo Gomes Nanu, 5 Eylül’de Esvatini’ye ve 10 Eylül’de Mozambik’e karşı forma giyecek. Oyuncumuz Kingsley Schindler, 5-9 Eylül tarihleri arasında Gana Milli Takımı'yla Angola ve Nijer’e karşı sahaya çıkacak. Kamerun Milli Takımı'nda Namibya ve Zimbabve’ye karşı forma giyecek olan oyuncumuz Oliver Ntcham, 7 ve 10 Eylül tarihlerinde sahada olacak. Türkiye U19 Milli Takımı'mızda Arnavutluk’a karşı iki maçta görev alacak olan genç oyuncumuz Bedirhan Çetin’in, 6 ve 8 Eylül’de oynayacağı maçların ardından 9 Eylül’de takıma katılması bekleniyor.”