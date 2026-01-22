Samsunspor’un maçı yok mu, Samsunspor Avrupa maçı ne zaman saat kaçta?

Avrupa arenasında yoluna sürdürmek isteyen Samsunspor için gözler UEFA Konferans Ligi play-off eşleşmelerine çevrildi.

Taraftarlar, takımın sahaya çıkacağı gün ve maç programıyla ilgili net bilgileri merakla ediyor.

Samsunspor'un Avrupa kupalarındaki maç takvimi ve olası rakipleriyle ilgili gelişmeler yakından izleniyor.

SAMSUNSPOR AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa kupalarındaki gururumuz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde sergilediği başarılı performansın ardından play-off turundaki rakibiyle kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

Karadeniz ekibi, Shkendija ile eşleşti.

Samsunspor'un Avrupa'daki yolculuğuna devam edip etmeyeceğini belirleyecek olan play-off turunun ilk ayağı 19 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.

Deplasmanda yapılacak bu zorlu mücadelenin başlama saati ise 23.00 olarak açıklandı.

Samsunspor, Shkendija'yı 26 Şubat 2026 Perşembe akşamı kendi sahasında ağırlayacak.

Saat 23.00'te başlayacak olan bu karşılaşma sonunda tur atlayan taraf adını bir sonraki tura yazdıracak.