Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Samsunspor’un maçı yok mu, Samsunspor Avrupa maçı ne zaman saat kaçta?

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi hedefinde önemli bir viraja girmiş durumda. Kırmızı-beyazlıların play-off turundaki muhtemel rakipleri ve Avrupa serüveninin nasıl şekilleneceği futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Samsunspor’un maçı yok mu, Samsunspor Avrupa maçı ne zaman saat kaçta?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Samsunspor’un maçı yok mu, Samsunspor Avrupa maçı ne zaman saat kaçta?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 22:35
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 22:35

Avrupa arenasında yoluna sürdürmek isteyen Samsunspor için gözler UEFA Konferans Ligi play-off eşleşmelerine çevrildi.

Taraftarlar, takımın sahaya çıkacağı gün ve maç programıyla ilgili net bilgileri merakla ediyor.

Samsunspor'un Avrupa kupalarındaki maç takvimi ve olası rakipleriyle ilgili gelişmeler yakından izleniyor.

Samsunspor’un maçı yok mu, Samsunspor Avrupa maçı ne zaman saat kaçta?

SAMSUNSPOR AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa kupalarındaki gururumuz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde sergilediği başarılı performansın ardından play-off turundaki rakibiyle kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

Karadeniz ekibi, Shkendija ile eşleşti.

Samsunspor’un maçı yok mu, Samsunspor Avrupa maçı ne zaman saat kaçta?

Samsunspor'un Avrupa'daki yolculuğuna devam edip etmeyeceğini belirleyecek olan play-off turunun ilk ayağı 19 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.

Deplasmanda yapılacak bu zorlu mücadelenin başlama saati ise 23.00 olarak açıklandı.

Samsunspor, Shkendija'yı 26 Şubat 2026 Perşembe akşamı kendi sahasında ağırlayacak.

Saat 23.00'te başlayacak olan bu karşılaşma sonunda tur atlayan taraf adını bir sonraki tura yazdıracak.

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.