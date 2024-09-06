San Marino milli takımı ilk resmi galibiyetini aldı! 

06 Eylül 2024 00:27 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 00:30

UEFA Uluslar Ligi'nde D Grubu'nda San Marino ile Liechtenstein karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada San Marino tarihindeki ilk resmi galibiyetini elde etti ve karşılaşmadan zaferle ayrıldı.

San Marino, UEFA Uluslar Ligi'nin D Grubu'nda Liechtenstein ile karşı karşıya geldi ve Olimpico di Serravalle Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0'lık skorla kazanarak tarih yazdı. Bu zaferle San Marino, 1990'dan bu yana milli takım düzeyindeki ilk resmi galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

GOL SEVİNCİ SAHAYA SIĞMADI!

Mücadelenin 53. dakikasında Sensoli'nin attığı golle San Marino öne geçti ve tribünlerde büyük bir coşku yaşandı. Gol sonrası yedek kulübesinde bulunan oyuncular ve teknik ekip, gol sevincini paylaşmak için sahaya girdi.

TARİHE GALİBETİ YAZDIRDILAR

San Marino, bu maçla birlikte tarihlerindeki ilk kez bir resmi maç galibiyet yazdırmış oldu.

1990'da başlayan San Marino futbol tarihi, yalnızca 1 galibiyete sahip. O galibiyet de yine aynı takıma karşı 2004 yılındaki bir hazırlık karşılaşmasında gelmişti.

"GERİ DÖNDÜK"

San Marino galibiyetin ardından sosyal medyadan, "20 yıl, 4 ay ve 8 gün sonra zafere geri döndük" paylaşımında bulundu.

Tarihinde ilk kez resmi maçta galibiyet alan San Marino, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.