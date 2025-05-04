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 | Suat Vilgen

Şanlıurfaspor küme düştü! Ceylanlar 5 yıl sonra yeniden TFF 2. Lig'de

TFF 1. Lig'de Şanlıurfaspor deplasmanda Çorum FK'ya öne geçtiği maçta 2-1 mağlup oldu. Böylece Güneydoğu ekibi matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 18:49
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 09:51

TFF 1. Lig'in 37. haftasında Şanlıurfaspor kendisi açısından ölüm kalım maçında Çorum FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Konuk sarı-yeşilliler ilk yarıda 1-0 öne geçtiği maçın ikinci yarısında rakibinin gollerine engele olamayınca sahadan 2-1 yenik ayrılarak küme düştü.

ÇORUM FK, GALİP GELDİ

Şanlıurfaspor, iyi başladığı maçta 41. dakikada Bouly Sambou'nun golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarı bu skorla tamamlanırken baskısını artıran ev sahibi Çorum FK 78. dakikada Ali Akman ile eşitliği yakaladı. Bu dakikadan sonra can havliyle hücum eden Urfa, 88. dakikada ağları bulsa da bu gol hakem tarafından iptal edildi. Hücum ederken sahasında açıklar veren Güneydoğu ekibi 90+9. dakikada Suat Kaya'nın ayağından yediği golle maçı 2-1 kaybetti.

Şanlıurfaspor küme düştü! Ceylanlar 5 yıl sonra yeniden TFF 2. Lig'de

TRAJİK SON

Bu sonuçla birlikte Çorum FK, puanını 54'e yükseltti. Son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Şanlıurfaspor ise 40 puanda kaldı ve ligde 18. sırada yer aldı. Manisa FK'nın Bandırmaspor karşısında 1-1 berabere kalması sebebiyle Şanlıurfaspor'un küme düşmesi de kesinleşmiş oldu.

ETİKETLER
#şanlıurfaspor
#şanlıurfaspor
#Futbol maçını izlemek
#küme düşme
#Futbol maçını izlemek
#küme düşme
#Spor
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