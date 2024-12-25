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Sao Paulo, Oscar ile sözleşme imzaladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Aralık 2024 00:29 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 00:34
Sao Paulo, Oscar ile sözleşme imzaladı!

Brezilya Ligi takımlarından Sao Paulo, Oscar ile sözleşme imzaladı. Oscar 2010 yılında Sao Pualo'dan İngiltere Premier Lig takımı Chelsea'ya gitmişti.

Brezilyalı futbolcu Oscar​, altyapısından çıktığı Sao Paulo'ya 14 yıl aranın ardından transfer​ oldu.

Sao Paulo kulüp başkanının kendi Instagram hesabından duyurduğu transfer ile 14 yıl aradan sonra altyapısından çıktığı kulübe dönen Oscar, bonservissiz olarak Brezilya​ takımına katıldı.

Oscar Chelsea ile olan sözleşmesini 2019'a kadar uzattı - Eurosport

ÇİN KARİYERİ

Çin takımı Shanghai Port forması ile 241 maça çıkan Oscar, 74 gol atarken 109 asist üretmeyi başardı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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