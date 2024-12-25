Sao Paulo, Oscar ile sözleşme imzaladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Aralık 2024 00:29 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 00:34
Brezilya Ligi takımlarından Sao Paulo, Oscar ile sözleşme imzaladı. Oscar 2010 yılında Sao Pualo'dan İngiltere Premier Lig takımı Chelsea'ya gitmişti.
Brezilyalı futbolcu Oscar, altyapısından çıktığı Sao Paulo'ya 14 yıl aranın ardından transfer oldu.
Sao Paulo kulüp başkanının kendi Instagram hesabından duyurduğu transfer ile 14 yıl aradan sonra altyapısından çıktığı kulübe dönen Oscar, bonservissiz olarak Brezilya takımına katıldı.
ÇİN KARİYERİ
Çin takımı Shanghai Port forması ile 241 maça çıkan Oscar, 74 gol atarken 109 asist üretmeyi başardı.
Kaynak: tgrthaber.com