Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu: Trabzonspor'u son anda reddetmişti!

Trabzonspor ve Saul Niguez süreci, İspanyol oyuncunun isteğiyle iptal olmuştu. Akabinde ise Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin de hakkında açıklama yaptığı Saul Niguez, flaş bir kararla rotasını resmen Brezilya'ya kırdı.

TRABZONSPOR'U REDDEDEN SAUL NIGUEZ FLAMENGO'YA TRANSFER OLUYOR

Saul Niguez için Trabzonspor'u son anda reddettikten sonraki süreç hızlıca netleşti. Yıldız orta saha, an itibarıyla Brezilya ekibi Flamengo ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Esasen ise İspanyol futbolcunun, yakın zamanda resmen imza atması bekleniyor.

KARİYERİ DÜŞÜŞE GEÇMİŞTİ

Atletico Madrid tarafından gözden çıkarılan Saul Niguez, geçen sezonu da Sevilla'da kiralık olarak geçirmiş ama beklentileri karşılayamamıştı.