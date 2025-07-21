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 | Burak Ayaydın

Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu: Trabzonspor'u son anda reddetmişti!

Saul Niguez'den Trabzonspor sonrasında şaşırtan bir karar geldi. Trabzonspor'a daha bugün karar değiştirdiğini belirten ve anlaşmayı iptal eden Saul Niguez, an itibarıyla ise Fabrizio Romano'nun haberine göre yeni takımıyla el sıkıştı.

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Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu: Trabzonspor'u son anda reddetmişti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 21:40
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 21:40

ve Saul Niguez süreci, İspanyol oyuncunun isteğiyle iptal olmuştu. Akabinde ise Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin de hakkında açıklama yaptığı Saul Niguez, flaş bir kararla rotasını resmen 'ya kırdı.

TRABZONSPOR'U REDDEDEN SAUL NIGUEZ FLAMENGO'YA TRANSFER OLUYOR

Saul Niguez için Trabzonspor'u son anda reddettikten sonraki süreç hızlıca netleşti. Yıldız orta saha, an itibarıyla Brezilya ekibi ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Esasen ise İspanyol futbolcunun, yakın zamanda resmen imza atması bekleniyor.

Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu: Trabzonspor'u son anda reddetmişti!

KARİYERİ DÜŞÜŞE GEÇMİŞTİ

Atletico Madrid tarafından gözden çıkarılan Saul Niguez, geçen sezonu da Sevilla'da kiralık olarak geçirmiş ama beklentileri karşılayamamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

SAUL NIGUEZ GİBİ SON ANDA İPTAL OLAN TRANSFERLER HANGİLERİYDİ?
Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters transferleri de yine son aşamada iptal olmuş ve futbolseverleri şaşırtmıştı.
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#Saul Niguez
#İspanyol Futbol
#Spor
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