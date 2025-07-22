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Editor
 | Burak Ayaydın

Sebastian Szymanski'ye transfer teklifi geldi: Fenerbahçe'de ayrılık kritiği!

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski için transfer gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe'nin yeniden yapılanmaya gittiği süreçte, Sebastian Szymanski'ye de İtalya'dan sürpriz bir transfer teklifi geldi.

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Sebastian Szymanski'ye transfer teklifi geldi: Fenerbahçe'de ayrılık kritiği!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 22:18
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 22:21

ve sürecinde ayrılık kritiği yapılıyor. İtalya basını, Fenerbahçeli Sebastian Szymanski için Atalanta'nın transfer teklifinde bulunduğunu duyurdu.

FENERBAHÇE'DE SEBASTIAN SZYMANSKI AYRILIĞI

Atalanta, Sebastian Szymanski için Fenerbahçe'ye 10 milyon Euroluk bir teklifte bulundu. Ancak Sarı lacivertliler, yıldız oyuncunun bonservisini 20-25 milyon Euro bandında değerlendirdi ve görüşmeleri ilerletmedi. Esasen ise Atalanta'nın, yakın zamanda tekrar temaslara başlatması ve Sebastian Szymanski için yaptığı teklifi güncellemesi bekleniyor.

Sebastian Szymanski'ye transfer teklifi geldi: Fenerbahçe'de ayrılık kritiği!

FENERBAHÇE'DE VEDA ZAMANI

Fenerbahçe yönetimi, istenilen düzeyde bir teklif ile birlikte Sebastian Szymanski'yi göndermek istiyor. Ayrıca da Jose Mourinho, Sebastian Szymanski'nin bölgesine çok daha atlet bir takviye istiyor.

Sebastian Szymanski'ye transfer teklifi geldi: Fenerbahçe'de ayrılık kritiği!

FENERBAHÇE'DE SEBASTIAN SZYMANSKI'NİN PERFORMANSI

Fenerbahçe ile geçen sezon 53 maça çıkan Sebastian Szymanski, 3794 dakika süre almış ve 7 gol ile 9 asistlik katkı sağlamıştı.

Sebastian Szymanski'ye transfer teklifi geldi: Fenerbahçe'de ayrılık kritiği!

Sıkça Sorulan Sorular

POLONYALI YILDIZI BAŞKA İSTEYEN VAR MIYDI?
26 yaşındaki orta saha, uzun süredir arayışta olmasına rağmen Atalanta dışında bir takımdan ilgi görmemişti.
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ETİKETLER
#sebastian szymanski
#sebastian szymanski
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
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