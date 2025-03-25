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 | Burak Ayaydın

Selçuk İnan imzayı atıyor! Süper Lig ekibinde görüşmeler hızlı ilerledi

Selçuk İnan ve Gaziantep FK arasında yeni sözleşme görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Trendyol Süper Lig'de başarılı bir performans gösteren Selçuk İnan, lig tablosunda 6. sıraya taşıdığı Gaziantep FK ile yeni sözleşme için imza aşamasına geldi.

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Selçuk İnan imzayı atıyor! Süper Lig ekibinde görüşmeler hızlı ilerledi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 15:25

Selçuk İnan'ın Gaziantep FK ile gösterdiği başarılı performans karşılığını buldu. Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Selçuk İnan ile yeni bir sözleşme için görüşmelere başladı ve hızlıca ön anlaşmaya varıldı.

SELÇUK İNAN GAZİANTEP FK İLE YENİDEN İMZALIYOR

Ajansspor'un haberine göre Selçuk İnan'dan memnun olan yönetim yeni kontrat için teklifte bulundu ve süreç olumlu ilerledi. Sözlü aşamanın beklenenden hızlı tamamlandığı görüşmelerde, yakın zamanda imza atılması ve resmi açıklama yapılması bekleniyor.

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SELÇUK İNAN'IN GAZİANTEP FK PERFORMANSI

Gaziantep FK'nın başında 41 maça çıkan Selçuk İnan; 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı.

Sıkça Sorulan Sorular

SELÇUK İNAN'IN PUAN İSTATİSTİĞİ NEDİR?
Gaziantep FK ile 41 müsabakada yer alan Selçuk hoca, maç başına 1.54 puan ortalaması yakaladı.
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ETİKETLER
#trendyol süper lig
#trendyol süper lig
#gaziantep fk
#gaziantep fk
#selçuk inan
#Spor
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