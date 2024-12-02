Selçuk İnan maç sonu konuştu! 'Fenerbahçe taraftarlarına saygısızlık yapmadım'

02 Aralık 2024 23:19 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 23:26

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan maç sonu açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe taraftarına seslenen İnan, 'Fenerbahçe taraftarlarına saygısızlık yapmadım' şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında oynanan Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında gülen taraf 3-1'lik skorla ev sahibi oldu. Karşılaşma sonunda Gaziantep FK​ Teknik Direktörü Selçuk İnan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ülker Stadı​'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, bireysel hatadan gol yemelerine rağmen ilk yarı boyunca oyunu kontrol ettiklerini belirtti.

"ÇOK İYİ MÜCADELE VARDI"

Ev sahibi Fenerbahçe​'nin ilk yarıda daha üstün olduğunu söyleyen İnan, "Üzgünüm çünkü oyuncularım çok iyi mücadele etti. En azından bu mücadele karşılığında 1 puan kazanabilirdik. İlk yarıda beraberliği de yakaladık ama ikinci yarı önemli oyuncuların da oyuna dahil olmasıyla ve skoru koruma psikolojisiyle geri çekildik. Geçişlerden tehlikeler yaşatabilirdik, pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. Fenerbahçe'nin baskısı arka arkaya kazandığı kornerlerden kazandığı bir golle bu maçı benim için trajik şekilde kaybettik çünkü iyi mücadele vardı." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE TARAFTARLARINA SAYGISIZLIK YAPMADIM"

İnan, Fenerbahçe taraftarlarının kendisine tepkisine kırıldığını ifade eden İnan, "Gerek futbolculuk dönemimde gerek şimdi hiçbir taraftara ya da oyuncuya saygısızlık yapmadım. Bir iş yapıyoruz, bazen çocuğum yanımda oluyor. Taraftarların hep bir ağızdan küfür etmesi normal görünüyor ülkemizde. Ben Fenerbahçe taraftarlarına hiçbir zaman saygısızlık yapmadım." diyerek tepkisini dile getirdi.

İnan, hakemlerin karşılaşmada taktir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandığını da sözlerinde belirtti.