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Editor
 | Burak Ayaydın

Selçuk İnan'lı Kocaelispor'dan kritik galibiyet!

Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, Al-Wydad Club ile karşılaştı. Körfez ekibi, sezon öncesi son hazırlık maçında galip geldi.

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Selçuk İnan'lı Kocaelispor'dan kritik galibiyet!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 23:13
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 23:16

'ın çalıştırdığı , Derince Stadyumu’nda Al-Wydad Club'u 2-0 ile geçti. Yeşil siyahlıların golleri, Bruno Petkovic ve Oğulcan Çağlayan'dan geldi.

Selçuk İnan'lı Kocaelispor'dan kritik galibiyet!

SELÇUK İNAN'IN 11'İ

Süper Lig için çalışmalara devam eden Selçuk hoca; Javanovic, Appingdangoye, Ahmet Oğuz, Petkovic, Dan Agyei, Joseph Nonge, Show, Haidara, Wieteska, Mendes ve Samet Yalçın 11’i ile sahaya çıktı.

Selçuk İnan'lı Kocaelispor'dan kritik galibiyet!

BRUNO PETKOVIC'TEN AÇIKLAMALAR

Golle başladığı için çok sevindiğini dile getiren Petkovic, "Aslında Hırvat Ligi'nden daha iyi bir seviyeye yükseldim ve burada elimden gelenin en iyisini göstereceğim. Sahada yaptığım kötü şeyler de var ve olacak. Hocam da bunları anlatıyor. Bu hatalarımı düzeltmeye çalışacağım." dedi.

Selçuk İnan'lı Kocaelispor'dan kritik galibiyet!

Sıkça Sorulan Sorular

KOCAELİSPOR'DA HEDEF NEDİR?
Süper Lig'in yeni ekibi, küme hattından uzak bir sezon geçirmek istiyor.
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ETİKETLER
#kocaelispor
#kocaelispor
#hazırlık maçı
#selçuk inan
#selçuk inan
#Spor
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