Selçuk İnan'lı Kocaelispor'dan kritik galibiyet!

Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor, Derince Stadyumu’nda Al-Wydad Club'u 2-0 ile geçti. Yeşil siyahlıların golleri, Bruno Petkovic ve Oğulcan Çağlayan'dan geldi.

SELÇUK İNAN'IN 11'İ

Süper Lig için çalışmalara devam eden Selçuk hoca; Javanovic, Appingdangoye, Ahmet Oğuz, Petkovic, Dan Agyei, Joseph Nonge, Show, Haidara, Wieteska, Mendes ve Samet Yalçın 11’i ile sahaya çıktı.

BRUNO PETKOVIC'TEN AÇIKLAMALAR

Golle başladığı için çok sevindiğini dile getiren Petkovic, "Aslında Hırvat Ligi'nden daha iyi bir seviyeye yükseldim ve burada elimden gelenin en iyisini göstereceğim. Sahada yaptığım kötü şeyler de var ve olacak. Hocam da bunları anlatıyor. Bu hatalarımı düzeltmeye çalışacağım." dedi.