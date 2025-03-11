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 | Baran Aksoy

Selen Erdem'den dev imza! Panathinaikos'ta ikinci 'Fatih Terim' dönemi

Hareketleriyle Fatih Terim'e benzetilen "Dişi Fatih Terim" lakaplı Selen Erdem, Panathinaikos kadın basketbol takımı başantrenörlüğü görevine getirildi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 11:54

Hareketleriyle sosyal medyada viral olan ve “Dişi Fatih Terim” lakabıyla tanınan başantrenör Selen Erdem, Panathinaikos ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Selen Erdem, şanlı takımımızın tarihinde görev alan ilk yabancı teknik direktör olacak" ifadelerine yer verildi. Selen Erdem, Erkek Basketbol Takımı’nın başantrenörlüğünü üstlenen Ergin Ataman’ın ardından Panathinaikos’ta görev yapan ikinci Türk antrenör oldu.

"ÇOK MUTLU VE ONURLUYUM"

Panathinaikos'a geldiği için çok mutlu ve onurlu olduğunu söyleyen Erdem, "Büyük bir geçmişi olan harika kulüp ve bu yeni sayfa için heyecanlıyım. Panathinaikos taraftarının ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum ve takım için her şeyimi vereceğime, birlikte başarı için mücadele edeceğimize söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

SELEN ERDEM HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Selen Erdem daha öncesinde ise Basketbol Süper Lig ekibi Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol Kulübü, 01 Adana ve Yunanistan ekibi PAS Gianmina WBC takımlarında başantrenörlük görevini üstlenmişti.

"DİŞİ FATİH TERİM" BENZETMESİ

Öte yandan sosyal medyada videosunun viral olmasının ardından Fatih Terim'e benzetilmesi hakkında konuşan Erdem, "Beni ilk defa görenler, 'Dişi Fatih Terim' benzetmesi yapıyor. Öyle diyorlar. Hoşuma da gidiyor. Biraz gergin ve asabi tavrım var herhalde" ifadelerini kullanmıştı.

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ETİKETLER
#fatih terim
#panathinaikos
#teknik direktör
#basketbol
#Selen Erdem
#Spor
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