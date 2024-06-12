Semih Kılıçsoy, Bayern Münih'ten sonra bir dünya devinin daha radarında: EURO 2024'te izleyecekler
Bayern Münih'ten sonra bir dünya devi daha Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a talip olduğu belirtildi. Dev kulüp Semih Kılıçsoy'u EURO 2024'te takip edecek.
Beşiktaş formasıyla geçen sezona damga vuran genç yıldız Semih Kılıçsoy dev kulüplerin takibinde. Semih Kılıçsoy, Süper Lig'de geçen sezon büyük hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ın en etkili ismi olarak öne çıkmıştı.
EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla boy gösterecek olan yıldız oyuncuyu Bayern Münih’in takip ettiği iddia edilmişti.
PSG HAREKETE GEÇTİ
18 yaşındaki Kılıçsoy Fransız devi Paris Saint-Germain ile anılıyor. Fransız ekibinin, 18 yaşındaki golcüyü takibe aldığı belirtildi.
EURO 2024'Ü BEKLİYORLAR
Fanatik'te yer alan habere göre Paris Saint-Germain, EURO 2024'te Semih Kılıçsoy'u takip edecek. Dünya devi, Semih Kılıçsoy'un performansını beğenmesi durumunda Beşiktaş'a teklifte bulunabilir.
Semih Kılıçsoy bu sezon Beşiktaş formasıyla 35 maça çıktı. Genç yıldız bu karşılaşmalarda 12 gol ve 3 asistlik performansla oynadı.