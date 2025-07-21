Semih Kılıçsoy transferinde sürpriz İtalya gelişmesi!

İstanbul
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için veda ihtimali gündeme geldi. Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan Semih Kılıçsoy'u, resmen Cagliari kiralamak istiyor.
Semih Kılıçsoy'un inişli çıkışlı performansları geçen sezon boyunca sorun olurken, şu anda ise Cagliari süreci başladı. Serie A temsilcisi, Semih Kılıçsoy'u satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamaya karar verdi ve menajerlik seçeneğini devreye soktu.
Kadro derinliğini gözeten Beşiktaş yönetimi, Semih Kılıçsoy konusunda aceleci davranmamaya karar verdi.