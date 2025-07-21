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 | Burak Ayaydın

Semih Kılıçsoy transferinde sürpriz İtalya gelişmesi!

Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy için İtalya'dan talip çıktı. Uzun zamandır Semih Kılıçsoy'u izleyen Cagliari, an itibarıyla sürpriz transfer için planlamalara başladı.

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Semih Kılıçsoy transferinde sürpriz İtalya gelişmesi!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 17:34
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 17:37

Beşiktaş'ta için veda ihtimali gündeme geldi. Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan Semih Kılıçsoy'u, resmen kiralamak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA SEMİH KILIÇSOY KRİTİĞİ

Semih Kılıçsoy'un inişli çıkışlı performansları geçen sezon boyunca sorun olurken, şu anda ise Cagliari süreci başladı. temsilcisi, Semih Kılıçsoy'u satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamaya karar verdi ve menajerlik seçeneğini devreye soktu.

Semih Kılıçsoy transferinde sürpriz İtalya gelişmesi!

BEŞİKTAŞ'TA KARAR BEKLETİLİYOR

Kadro derinliğini gözeten Beşiktaş yönetimi, Semih Kılıçsoy konusunda aceleci davranmamaya karar verdi.

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER SÜRECİ NE DURUMDA?
Kartal, Nelson Semedo başta olmak üzere birkaç takviye daha yapmak istiyor.
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