Semih Kılıçsoy ve Can Uzun neden yok? Romanya maçında forma giyemeyecekler

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde aday kadro tercihleri ve eksik isimler gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI BU AKŞAM 20.00'DE

Türkiye ile Romanya arasında oynanacak play-off yarı final karşılaşması, İstanbul’daki Beşiktaş Park’ta saat 20.00’de başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan takım, Dünya Kupası yolunda bir adım daha atarak final maçına çıkmaya hak kazanacak.

Karşılaşma TV8 ve Exxen platformlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede Fransa Futbol Federasyonu’ndan François Letexier düdük çalacak, yardımcı hakemlik görevlerini Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek, dördüncü hakem ise Benoit Bastien olacak.

TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?

A Milli Takım'ın Romanya maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)

Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari)

A Milli Takım’ın Romanya karşısına çıkması beklenen muhtemel 11’i netleşti. Kalede Uğurcan’ın görev alması beklenirken, savunma hattında Mert, Samet, Abdülkerim ve Ferdi’nin forma giymesi öngörülüyor. Orta sahada İsmail ve Hakan’ın yer alacağı kadroda hücum hattında Barış, Arda, Kenan ve Kerem’in görev alması bekleniyor.

CAN UZUN NEDEN YOK, SAKAT MI?

Can Uzun, aday kadroya dahil edilmediği için Romanya karşısında forma giyemeyecek. Genç oyuncu sezon içerisinde uzun süreli bir sakatlık yaşamış ve bu sakatlık sürecini yeni atlatmıştı.

Sakatlığının ardından maç ve antrenman eksiği nedeniyle kadroya çağrılmadığı değerlendiriliyor. Bu nedenle genç oyuncumuz Can Uzun, play-off yarı final ve final maçlarında forma giyemeyecek.

SEMİH KILIÇSOY NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Semih Kılıçsoy, aday kadroda yer almasına rağmen maç günü kadrosunda bulunmadı. Genç forvetin geçmişte kasık ve uyluk bölgelerinde sakatlıklar yaşadığı bilinse de bu karşılaşma özelinde herhangi bir sakatlık durumu bulunmuyor. Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından yapılan tercih doğrultusunda kadro planlaması kapsamında bu kararın alındığı tahmin ediliyor.