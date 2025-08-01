Semih Kılıçsoy yeni takımına gitti! Beşiktaş kasasına 15 milyon euro koyacak

Beşiktaş evinde ilk maçta 4-2 yenildiği Shakhtar Donetsk'e rövanşta da 2-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjær ve bazı futbolcular kötü oyun sebebiyle eleştiriliyor. Kara Kartal en iyi kadro kurgusu için transfer çalışmalarını sürdürürken takımdan ayrılacak isimler de gündeme geliyor.

SEMİH KILIÇSOY İTALYA'YA GİTTİ

Geçen sezon performansıyla eleştirilen genç oyuncu Semih Kılıçsoy’a İtalyan ekibi talip oldu. Kadrodan birçok oyuncu göndermek isteyen yönetim genç yıldız için İtalyan kulüp Cagliari ile görüşmelerini sürdürmüştü. Transferde yeni gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İtalya ekibi Cagliari ile transfer görüşmeleri yapmak üzere bu ülkeye gitti. İtalya'da Cagliari Kulübünün yöneticileriyle bir araya gelecek 19 yaşındaki oyuncu, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla İtalya'ya hareket etti.

BEŞİKTAŞ 15 MİLYON EURO KASASINA ALACAK

Genç golcü, 1 milyon Euro kiralama bedeliyle İtalyan kulübüne gidecek; transfer sonunda zorunlu satın alma opsiyonuyla 12 milyon euro bonservis, 2 milyon euro bonus ve sonraki satıştan %20 pay da Beşiktaş’ın kasasına girecek.

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlı ekiple çıktığı 87 maçta 16 gol kaydetti.