Sena Savaşer ile Kadınlar Günü özel röportajı: Türkiye'nin ilk kadın Formula Pilotu

Türkiye'nin ilk kadın Formula Pilotu Sena Savaşer ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir röportaj gerçekleştirdik. Formula dünyasında ülkemiz adına bir ilk olan Sena Savaşer, motor sporlarına dair pek çok özel şey anlattı ve beklentilerinden bahsetti.

Sena Savaşer'in Formula dünyasında yaşadıkları ülkemiz adına çok önemli. Zira Formula'daki ilk kadın temsilcimiz olan Sena Savaşer, bu zorlu yolda anlamlı bir öncülük gerçekleştiriyor. Peki nasıl Formula pilotu olunur, bu yolda neler yaşanır? İşte rekabetçi olduğu kadar heyecanlı da olan Formula dünyasına dair özel röportaj ve tüm kritik soruların cevabı, keyifli okumalar.

Formula dünyasıyla tanışman nasıl oldu? Böyle bir hikâyeye dahil olmaya nasıl karar verdin?

Aslında ailemden geliyor. Babam, Ralli’de hem yarıştı hem de hakemlik yaptı. Motor sporları sevdamda babamın etkisi çok fazla. Bu durumdan hareketle de Karting’e başladım. Akabinde ise planlamalar ve sponsorluk süreçlerini netleştirip, iyi bir takım bulduk. Neden Formula dersek de aracın işlevselliğini ve motorun gücünü ayrıca seviyorum. Mesela Ralli de düşündüm, teklif de aldım ama Formula dünyasında olmak daha ağır bastı.

Formula evreni dışarıdan çok havalı görünüyor. Peki içeride de durum böyle mi?

Benim için de havalı ama öğrenilecek de çok şey var. Aracı kullanmayı çok seviyorum ve aracın yaptıklarına hala şaşırıyorum. Çok geniş bir viraj olmasa bile Formula aracıyla tam gaz dönebiliyorsunuz. Ya da tam burada arabanın arkası kayar diyorum ama aksine daha da yola tutuşu artıyor. Bunlar benim için de çok etkileyici. Ayrıca da anlattıklarımdan hareketle bu araçlarda inanılmaz bir mühendislik çalışması var ve bu gerçekten de çok havalı. Aracı hissetmek ise bambaşka bir duygu zaten. Tabii bu arabaları kullanmak için de çok çalışıyoruz. Yarım saniyede 60-65 kiloluk bir fren basmam gerekiyor, bu tarz durumlar için vücudumu hazır tutmak zorundayım. Esasen ise oturduğumuz yerde tüm vücudumuzun çalışıyor olması, ciddi anlamda özel bir hazırlık programı gerektiriyor.

Formula dünyasında hiç tanıdığı olmayan ama pilot olmak isteyen biri ne yapmalı?

Hayaliniz Formula da olsa Ralli de olsa Karting’den başlamanız en doğrusu olur. Temel eğitim için Karting çok önemli. Ülkemizde de bu süreçler gelişiyor. İstanbul’da Tuzla Karting Park gibi yerler var. Antrenman için İstanbul’da olmak epey avantajlı olur. Ciddi anlamda ilerlemek için oradaki takımlarla da konuşmalı ve insanlarla tanışmaya başlamalısınız. Ama ilk adım kesinlikle Karting olmalı.

İstanbul’da olan antrenman açısından avantajlı dedin. Yorumundan hareketle motor sporlarının Türkiye’deki durumu nedir?

Corona döneminde başladım yarışmaya. O günlerden şu ana kadar Karting açısından önemli gelişmeler oldu ülkemizde. Takım sayıları arttı, F1 için İstanbul Park’ın açılma süreci oldu. Gelişmeler var ama daha yolumuz da var. Ayrıca federasyon da iyi girişimler yapıyor. Zamanla daha iyi bir temel oturtmuş olacağız.

Bugüne kadar ki en yüksek hızın?

En son gittiğim İspanya’da, 6. viteste 238 yaptım. Ama bu hıza çıkmaktan ziyade bir anda vites düşürmeyi daha çok seviyorum. Mesela İspanya’da 238’den 60’lara düştüm ve bu 3 saniye gibi bir zamanda oldu. Böyle anlarda inanılmaz bir fren kullanmanız gerekiyor. Açıkçası bu duyguyu daha çok seviyorum. Aracın direksiyonuna hakim olmak, freni dengelemek; kontrol açısından bu hız düşürmeler çok başka hissettiriyor.

Araç kullanırken agresif misindir? Anlık tepkilerin var mıdır?

Son antrenmanda pist kalabalıktı ve çok hızlanmıştım. Sollama zamanı geldiğinde ise biri bana yol vermedi. Açıkçası o anda biraz gerildim ama sonraki turda çok daha odaklanmış şekilde devam ettim! Adrenalin kesinlikle devreye giriyor ama genel olarak kontrolü kaybetmemek lazım; çünkü motor sporlarında anlık dalgınlıkların bedeli ağır olabilir.

Heyecanlandığın ya da korktuğun anlar oluyor mu?

İlk Formula aracına oturduğum an çok özeldi. Motor çalıştığı anda çok başka hissetmiştim. Çok heyecan vericiydi ve tabii kullandıkça da alıştım bu duruma. O stresi artık daha iyi yönetiyorum. İyi bir pist turu attıktan sonra babamla sarılmak da çok anlamlı, çok özel. Bu tarz durumlardan gerçekten keyif alıyorum.

Formula evreninde olmak çok maliyetli. Sponsorluk süreci nasıl ilerliyor?

Sponsorluk ve tanıtım işlerindeki anlaşmalarımızı babam yönetiyor, aynı zamanda menajerim aslında. Sponsorluk için görüşmelere gidiyoruz ve ajanslarla çalışıyoruz. Maddi açıdan cidden zor bir spor. Black Bruin ve Rixos şu an bizi destekliyor, onlara çok teşekkür ederim.

Hedeflerin ya da hayallerin neler? Şu anda Formula’daki ilk Türk kadın pilotsun.

Kadın olduğum için şanslı olduğumu düşünüyorum. Yani kendi klasmanımda şampiyonalara katılma sürecimin daha hızlı gerçekleşmesini hedefliyorum. Ayrıca en önemli konu ise F1 Akademi’ye katılabilmek. Sonrasındaysa yarışlarda başarı elde eden ilk Türk kadın pilot olmak istiyorum. Bayrağımızı dalgalandırmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, en büyük hayalim.

Bir pilot olarak yarış konulu filmleri sever misin? Tavsiyen var mı?

Ford ve Ferrari’yi çok seviyorum. Eski zamanlarda geçen bir hikâye olmasına rağmen fedakârlık kısmı çok önemli. Zafere Hücum’u da söyleyebilirim, o da çok iyidir.

Son olarak senin eklemek istediklerin?

Bu yolda bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Önümüzde bir örnek olmadığı için her şeyi kendimiz deneyimliyoruz ve bu anlamda yanımızda olan herkese gerçekten minnettarız. Esasen ise elimizden geldiğince güçlü olmaya çalışıyoruz. Türk sporcuların, zamanla çok daha iyi yerlerde olacaklarına inanıyorum. Aileme ve bütün sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bütün kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anlamlı bir söyleşi gerçekleştirdiğimiz Sena Savaşer'e çok teşekkür ediyor ve bundan sonrası için başarılar diliyoruz.