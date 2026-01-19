Senegal Fas maç sonucu kaç kaç? Afrika Uluslar Kupası’nı kim kazandı?

Afrika Uluslar Kupası Final maçında Senegal ile Fas karşı karşıya geldi.

80. dakikada Fas'ta El Kaabi oyundan çıkarken yerine Fenerbahçeli Youssef En Nesyri oyuna dâhil oldu.

Uzatma dakikalarında Senegal köşe vuruşunda golü buldu ancak hakem vuruş öncesinde faul olduğunu belirterek golü geçersiz saydı.

Senegal-Fas maçı 0-0 devam ederken Fas 90. dakikada VAR kararı ile penaltı elde etti.

Senegal sahadan çekildi. Yapılan görüşmelerin ardından Senegal yeniden sahaya çıktı.

Brahim Diaz penaltı atışından yararlanamadı ve final uzatmalara taşındı.

Uzatmalarda Pape Gueye'nin golü ile öne geçen Senegal, kupayı müzesine götürdü.