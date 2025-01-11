Şener Şen Galatasaray Divan Kurulu üyesi oldu!

11 Ocak 2025 18:27 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 18:32

Süper Lig'de liderliğine devam eden Galatasaray Kulübünde divan kurulu üyeliğine hak kazananlar için berat takdim töreni gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı kulüp üyeliğinde 25 yılını dolduran usta sanatçı Şener Şen de Divan kurulu üyeliğine hak kazandı.

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Galatasaray Kulübünde divan kurulu​ üyeliğine hak kazananlar için berat takdim töreni yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp üyeliğinde 25 yılını tamamlayan 187 kişiye, Galatasaray​ Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen törende beratları takdim edildi.

ŞENER ŞEN​ DİVAN KURULU ÜYESİ OLDU

Divan kurulu üyeliğine hak kazananlar arasında usta sanatçı Şener Şen de yer aldı. Şen, "Galatasaraylı olmanın gururunu bir kez daha yaşıyoruz" ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.

Divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'ın yönettiği törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, genel sekreter Eray Yazgan, yönetim kurulu üyelerinden Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral ile Timur Kuban ve sarı-kırmızılı camiadan birçok isim katıldı.