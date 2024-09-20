Şenol Güneş kırgın ve kızgın! Beraberlik sonrası eleştirilerini sıraladı

20 Eylül 2024 02:56 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 02:58

Trabzospor'un berabere kaldığı Kayserispor maçı sonrası Şenol Güneş öz eleştirilerini sıraladı. Kırgın ve kızgın olduğunu vurgulayan Güneş açıklamalarında oyuncularına da tepkisini gösterdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş​, Kayserispor​ ile 2-2 beraberlik sonrası yaptığı açıklamasında takımına karşı öz eleştirilerde bulundu. Kızgın ve kırgın olduğunu dile getiren Güneş kötü oynadıklarını belirterek bu sonucun hayal kırıklığı olduğunu vurguladı.

Şenol Güneş, sonucun başarısızlığını belirterek "Moral ve güven açısında yukarıya çıkacağımız ve bunu pekiştirmek içinde oynayacağımız bir maçta düşündüklerimizin tam tersi oldu. Hücum organizasyonları zayıf, çok basit toplar kaybettik. Düşündüğümüz tam tersi oynadık. Gol yedik daha fazlada yiyebilirdik. Tamamen yanlış bir oyun çıktı ortaya. Bu oyun bizim oyunumuz değil " dedi.

KENDİLERİNİ DEĞİŞTİRMELERİNİ GEREKTİRİYOR

Oyuncularının kendilerini oyuna vermediğini belirten Güneş, "Bu oyun bizim oynayacağımız bir oyun değil. Böyle bir oyunu da oyunculardan beklemiyorum. Trabzonspor​ oyun oynayarak maç kazanacak. Bugün hücum oynuyormuş gibi gözüktük, baskı yapmadık. Savunmada yapmadık. Bugün sakatlıktan çıkan oyuncu daha iyi oynuyorsa, 3-4 gün önce oynayan oyuncu bugün kötü oynuyorsa bunu değerlendireceğiz. Bugünkü oyun ne kadar yanlışın yapılabileceğini gösteren bir oyun. Çok kötü bir kötü görüntü. Oyuncuların kalitesini ve becerisini bildiğim için bu bizim için uygun bir durum değil. Kötü oyuncular olduğunu söylemiyorum. Kendilerini değiştirmeleri gerekiyor. Bizde bu değişim sürecinde onlara yardımcı olacağız. Oyuncu yüzde yüzünü verdiğini düşünmüyorum. Veremediler. Biz bunu çözeceğiz. 3 gün önce mücadele eden oyuncu bugün bunu gösteremiyor. Bunu çözmemiz gerekiyor" dedi

"BU BÖYLE DEVAM ETMEYECEK, EDEMEZ"

Güneş sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu oyun büyük bir hayal kırıklığı, oyuncu için de benim için de. Bu böyle devam etmeyecek, edemez. Beşiktaş​ maçında galibiyet bekliyordum ben. Bu maçta o mücadelenin bu maçta daha iyi olacağını düşündüm ama göremedim. Hücum anlamında kendimizi görme maçıydı ama bir şey göremedim. Antrenmanda yaptığımız hiç bir şey göremedim" diye konuştu.