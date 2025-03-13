Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Şenol Güneş'in tazminatıyla ilgili Trabzonspor'dan resmi açıklama geldi!

Trabzonspor'da Şenol Güneş'in teknik direktörlük süreci tamamlanmış ve yerine Fatih Tekke getirilmişti. Karadeniz ekibi, Şenol Güneş'in tazminat süreciyle ilgili resmi açıklama yayınladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şenol Güneş'in tazminatıyla ilgili Trabzonspor'dan resmi açıklama geldi!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 17:06

Trabzonspor ve Şenol Güneş arasındaki sözleşme karşılıklı şekilde feshedildi. Bordo mavili takımda Şenol Güneş dönemi resmen sona ererken, merak edilen tazminat konusuyla ilgili de önemli bir açıklama yayınlandı.

ŞENOL GÜNEŞ TRABZONSPOR'DAN TAZMİNAT ALMAYACAK

KAP'a bildiri yapan Trabzonspor, Şenol hoca ile karşılıklı anlaştıklarını ve deneyimli teknik adamın tazminat almayacağını açıkladı.

İşte bilgilendirme metni:

"Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş arasındaki 30.06.2026 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Güneş'e herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

Trabzonspor'dan KAP geldi: Şenol Güneş tazminat alacak mı? - 4. Foto

Sıkça Sorulan Sorular

ŞENOL GÜNEŞ SON DÖNEMİNDE TRABZONSPOR İLE KAÇ MAÇA ÇIKTI?
3 Eylül 2024 itibarıyla Karadeniz ekibinin başına geçen Şenol hoca, 26 karşılaşmaya çıktı ve maç başına 1.42 puan ortalaması yakaladı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe istiyordu Feyenoord transfer ediyor: Yıldız forvete 12 milyon Euroluk teklif!
Fatih Tekke imzayı attı! İşte sözleşmenin detayları
ETİKETLER
#trabzonspor
#şenol güneş
#fatih tekke
#kamu aydınlatma platformu
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.