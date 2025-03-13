Şenol Güneş'in tazminatıyla ilgili Trabzonspor'dan resmi açıklama geldi!

Trabzonspor'da Şenol Güneş'in teknik direktörlük süreci tamamlanmış ve yerine Fatih Tekke getirilmişti. Karadeniz ekibi, Şenol Güneş'in tazminat süreciyle ilgili resmi açıklama yayınladı.

Trabzonspor ve Şenol Güneş arasındaki sözleşme karşılıklı şekilde feshedildi. Bordo mavili takımda Şenol Güneş dönemi resmen sona ererken, merak edilen tazminat konusuyla ilgili de önemli bir açıklama yayınlandı.

ŞENOL GÜNEŞ TRABZONSPOR'DAN TAZMİNAT ALMAYACAK

KAP'a bildiri yapan Trabzonspor, Şenol hoca ile karşılıklı anlaştıklarını ve deneyimli teknik adamın tazminat almayacağını açıkladı.

İşte bilgilendirme metni:

"Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş arasındaki 30.06.2026 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Güneş'e herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."