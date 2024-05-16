Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor! Güney Kore'den açıklama geldi
Editör: Murat Makas / Kaynak: NTV Spor
16 May 2024 19:36 - Güncelleme : 16 May 2024 19:36
Beşiktaş'ın teknik direktör listesinde olan Şenol Güneş'in Güney Kore milli takım ile anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor.
Beşiktaş’ın teknik direktör adayları arasında olan Şenol Güneş ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Güneş’in yeni adresinin belli olduğu iddia edildi.
Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili Şenol Güneş ile anlaşmaya yakın olduklarını belirtti.
"ŞENOL GÜNEŞ İLE MÜZAKARELER SÜRÜYOR"
MK Sports'a konuşan yetkili, "Kore Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'i birinci önceliği olarak görüyor ve müzakereler sürüyor" ifadelerini kullandı.
Yetkili ayrıca, "Güneş, Güney Kore'nin başantrenörlüğünü devralmaya kararlı, dolayısıyla müzakereler mümkün olan en kısa sürede tamamlanabilir." dedi.
Kaynak: NTV Spor