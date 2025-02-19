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 | Suat Vilgen

Şenol Güneş'ten Beşiktaş taraftarına küfür cevabı! 'Efendilik de!..'

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'a 2-1 kaybettikleri derbi maçta, siyah-beyazlı taraftarların kendisine ve kaleci Uğurcan Çakır'a yönelik küfürlerine cevap verdi. İşte Güneş'in çok konuşulacak sözleri...

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Şenol Güneş'ten Beşiktaş taraftarına küfür cevabı! 'Efendilik de!..'
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 12:03

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde futbol gündremine ve bordo-mavili takımdaki son duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi. Trabzonspor'un bu sezon beklentilerin altında kalan performansına değinen Güneş, Beşiktaş ile geçen hafta oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri derbi maçta, siyah-beyazlı taraftarların kendisine ve kaleci Uğurcan Çakır'a yönelik küfürlü tepkisine de cevap verdi. İşte Güneş'in sözlerinden satır başları:

"SEVDASI BÜYÜK OLANIN İMTİHANI BÜYÜK OLUR"

"Sonuçlar olumsuz olduğu için zor bir dönemden geçiyoruz. Sevdası büyük olanın imtihanı büyük olur. Zorlukları aşacak yetenekli ve güçlü oyuncularımız var. Oyuncularımızın sorunu yok, sorunlu oyuncumuz da yok. Başkan ve yönetim maddi manevi destek oluyor. Onların beklentisine cevap veremedik. Geniş kadromuz vardı, sayıyı azalttık. Kaliteyi daha da yükselttiğimizi düşünüyorum. Hedef Avrupa kupalarına katılmak ve gelecek yıl daha da iyi bir takım olmak.

"DEPLASMAN FOBİSİ" SÖZLERİ

Takımın saha sonuçları olmadığı zaman takımın moral hanesine olumsuz yansır. Son maçla ilgili oyun olarak olumsuzluklar vardı. İlk 15 dakika oyunumuz bizi tatmin etmedi. İkinci yarıda da ilk 15 dakika dağınık oynadık. Sonuç alamadığın zaman da tartışmaların olmasını normal karşılıyorum. Deplasman fobisi oldu bizde. 6 tane mağlubiyet normal değil.

"KÜFÜRLERE GEREKLİ CEVABI VERİLDİ"

Attığımız gole sevinemediğimle ilgili eleştiriler geldi. İnsanlar öyle bakmak istiyorsa öyle görmüşlerdir. Beşiktaş'ta çalıştım, iyi günlerim oldu. Taraftar eğer küfür ediyorsa eğer benim taraftarım da olsa bunu doğru bulmam, şiddetle kınarım. Zaten kulüp ve başkan gerekli cevap çok kısa ve anlamlı şekilde verildi, 'efendilik de bir tavırdır' diyerek.

"BAKIN DİĞER HOCALAR HAKEMLERE NELER YAPIYOR!"

Oyuncularıma hakemle, seyirciyle, rakiple işiniz yok diyorum. Bu konuda da eleştiriliyorum. Diğer takımların hocalarına bakın, hakemlere neler yapıyorlar, hakemler ağızlarını açmıyorlar. 3-4 sene böyle devam edecek hakemler. Onun için onları kendi haline bırakmak lazım.

"BAKALIM BİR DAHA KÜFÜR EDEBİLİYOR MU?"

"Uğurcan hiçbir provokasyon yapmadan maçı bitirdi. Bizim müdahale hakkımız yok ama kınama hakkımız var. Beşiktaş camiasından bana telefonla ulaşıp ve özür dileyenler oldu. Çözüm benim kınamam ya da TFF'nin para cezası vermesi değil. Irkçılıkta ne yapıyorsunuz? Maçı tatil edebiliyorsunuz. Küfürde para ceza veriyorsunuz. Ahlaksızlığa izin verenler bizi ahlaksızlık yaptığımızı öne sürüyorlar. Hakem maçı tatil edip bitirirse bakalım o taraftar bir daha küfür edebiliyor mu?

"MAÇ MI SATACAĞIM"

"Beşiktaş'ta çalıştığım için gole sevinmediğim söyleniyor. Beşiktaş'ta çalıştım diye maç mı satacağım yani! Beşiktaş'tayken 3-0 Trabzonspor'a kaybettiğim zaman da buraya mı maç sattım?"

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Sıkça Sorulan Sorular

NE OLMUŞTU?
Trendyol Süper Lig 24. hafta karşılaşmalarında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u ağırlamış ve dev derbide siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisini 2-1'lik skorla yenmeyi başarmıştı. Maçta dikkat çeken gelişmelerden birisi de Trabzonspor'un ve A Milli Takım'ın kalecisi olan Uğurcan Çakır'a Beşiktaş taraftarının 90 dakika boyunca ettiği küfürlerdi. Yaşananların ardından Trabzonspor'dan ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğandan siyah-beyazlı kulübe tepki gelmişti.
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#Spor
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