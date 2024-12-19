Şenol Güneş'ten İbrahim Hacıosmanoğlu'na kumpas cevabı

19 Aralık 2024 17:15 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 17:15

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözlerine cevap verdi. Şenol Güneş, "Bu hakem FIFA listesindeyse kumpasın kimin yaptığını aramayla gerek yok" dedi.

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçının tartışmalı pozisyonları konuşulmaya devam ediyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş​, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri Bodrum FK maçı antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Şenol Güneş, Galatasaray maçında yaşanan hakem​ kararlarıyla ilgili soruya, şöyle cevap verdi:

Söylenen sözler unutulmaz. FIFA toplantısında, elit antrenörler toplantısında şunu söyledim. Eğer tartışmaları ve hataları durdurmak için VAR​ geliyorsa, bu güzel bir şeydir. Ancak bunu başaramazsak art niyet aranır ve geldiğimiz nokta budur. Teknolojinin dahil olduğu bir ortamda, toplumdaki ayrışmanın hala fazla olduğunu görüyoruz. Hala bazı şeylere şüpheyle bakabiliyoruz. TFF Başkanı​ tanıdığımız bir isim. Trabzonspor'un haklarını korumak için savaştığını biliyorum.

''HER ŞEY ORTADA''

Kendisine kumpas yapıldığı söyleniyor ancak Trabzonspor'a ne yapıldığını bilmiyorum. Adını koysunlar. Başında olduğu için bunu cevaplaması gerekiyor. Eleştirirsem saygısızlık etmiş olurum. Herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir kırmızı kartlık pozisyonu var. Yalnızca o pozisyondaki hatadan dolayı tüm maça yayıp gündem oluşturuluyorsa ve TFF Başkanı bu konuda beyanat vermek zorunda kalıyorsa, bizim maçta 10-15 tane hatanın o tarafa veya bu tarafa yapıldığını düşünürsek hem bu hakem FIFA listesindeyse hem de kumpası kimin yaptığı aranıyorsa, bence gerek yok. Her şey ortada."

"SİLAHI SAVAŞTA KULLANIYORSAN BAŞKA"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, hakemlerle ilgili çok güzel beyanlar verdiğini belirterek, "Futbolu çok iyi bildiğini düşünüyorum. Çünkü o kadar güzel beyanlar veriyor. Hakemlerin niyetini anlamak o kadar kolay ki, sahada hakemin ne yapmaya çalıştığını net bir şekilde görebilirsiniz. VAR sistemi varken, işine gelen pozisyonları gösterip lehimize olan penaltıyı göstermiyorsan, o zaman teknolojiyi kötü niyetle kullanıyorsun. Silahı birini öldürmek için kullanmak başka, savaşta kullanmak başkadır. Savaşa karşıyız ama sivil hayatta silahı kullanıp birbirini vuruyorsan, o toplum artık bitmiş demektir" ifadelerini kullandı.

"BENİM OYUNCUM BU HAFTA YOK, DİĞER OYUNCU SAHADA"

Hataları ve eksikleri olduklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Hatalarımız ve eksiklerimiz vardı ancak bu maçta kazanabilecek kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Serdar iki pozisyona girdi, sarı kart verilebilirdi ama bir oyuncu 7-8 defa aynı şeyi yapıp hiç kart görmüyorsa, bu işte bir tuhaflık var. Benim oyuncum bu hafta yok ama diğer oyuncu sahada. Neye göre karar veriyorlar. Termometre ile ateşi ölçersiniz. Şiddeti neyle ölçütüler. Dirseğiyle vuruyor. Niyetiyle geliyor. Buna göre yorum yaparsanız ben daha ne diyeyim. Bir golden önce ofsayt, diğer golden önce faul var. Eğer başkan futbol adamıysa ki futbol adamı olduğunu biliyorum bir sorsun MHK başkanına, 'Bu kararlar neye göre verildi?'. Bu kararlar sadece hata ile açıklanabilir mi?" açıklamasında bulundu.

ŞENOL GÜNEŞ'İN HEDEFİ

Trabzonspor'da kadro kurmak zorunda olduklarını ifade eden Şenol Güneş, "Genel olarak oyuncuların yükselişte olduğunu düşünüyorum. Bu sezon bir kayıp gibi görünebilir ama doğru yapılanmayı yapıp yılı toparladıktan sonra gelecek sezonda yarışan bir takım oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.