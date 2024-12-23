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Serdal Adalı Beşiktaş başkanlığı için oy pusula rengini açıkladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Aralık 2024 22:28 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 22:42
Serdal Adalı Beşiktaş başkanlığı için oy pusula rengini açıkladı!

Beşiktaş başkanlık seçimine gidiyor. Başkan Adaylarından Serdal Adalı yapılacak olan seçimlerde oy pusula renginin beyaz olacağını açıklarken, "Beşiktaşımızın geçtiği bu zor günleri atlatacağına, tarihinde yepyeni bir beyaz sayfa açacağına inanıyor, bütün Genel Kurul üyelerimizin katılım ve desteklerini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş​ Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı​, siyah beyazlı kulübün 29 Aralık Pazar günü gerçekleşecek olan olağanüstü genel kurulunda, kendisine ait oy pusulasının renginin beyaz olacağını açıkladı.

Serdal Adalı'nın başkanlık seçimi öncesinde sosyal medya hesabından "Rengimiz beyaz, umudumuz beyaz!" başlığıyla yapılan paylaşım şöyle:

"Değerli Beşiktaşlılar;

29 Aralık tarihli Olağanüstü Genel Kurul'daki oy pusulamız da açacağımız yeni sayfa gibi "BEYAZ olacak.

Beşiktaşımızın geçtiği bu zor günleri atlatacağına, tarihinde yepyeni bir beyaz sayfa açacağına inanıyor, bütün Genel Kurul üyelerimizin katılım ve desteklerini bekliyorum."

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Kaynak: tgrthaber.com
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