Serdal Adalı Beşiktaş başkanlığı için oy pusula rengini açıkladı!

23 Aralık 2024 22:28 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 22:42

Beşiktaş başkanlık seçimine gidiyor. Başkan Adaylarından Serdal Adalı yapılacak olan seçimlerde oy pusula renginin beyaz olacağını açıklarken, "Beşiktaşımızın geçtiği bu zor günleri atlatacağına, tarihinde yepyeni bir beyaz sayfa açacağına inanıyor, bütün Genel Kurul üyelerimizin katılım ve desteklerini bekliyorum." ifadelerini kullandı.