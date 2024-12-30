Serdal Adalı seçim zaferi sonrası tesisleri ziyaret etti!

30 Aralık 2024 21:05 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 21:09

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı, Nevzat Demir Tesisleri'ni ayağının tozuyla ziyaret etti. Tesislerde teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve takım kaptanı Necip Uysal ile bir araya gelerek konuşmalar yaptı.