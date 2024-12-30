Tgrt Haber
Haberler>Spor>Serdal Adalı seçim zaferi sonrası tesisleri ziyaret etti!

Serdal Adalı seçim zaferi sonrası tesisleri ziyaret etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Aralık 2024 21:05 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 21:09
Serdal Adalı seçim zaferi sonrası tesisleri ziyaret etti!

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı, Nevzat Demir Tesisleri'ni ayağının tozuyla ziyaret etti. Tesislerde teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve takım kaptanı Necip Uysal ile bir araya gelerek konuşmalar yaptı.

Hüseyin Yücel​'e karşı başkanlık yarışı mücadelesi vererek zafer kazanan Serdal Adalı​, Beşiktaş​ tarihinin 36. Başkanı oldu.

Seçimi kazanmasının ertesi gününde Başkan​ Adalı, Nevzat Demir Tesisleri​'ne giderek ziyarette bulundu. Kulüp personeli tarafından karşılanan Adalı, tesislerde teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve takım kaptanı Necip Uysal ile bir araya gelerek konuşmalar yaptı.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
Serdal AdalıHüseyin Yücelbeşiktaşbaşkannevzat demir tesisleri

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...