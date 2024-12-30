Serdal Adalı seçim zaferi sonrası tesisleri ziyaret etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Aralık 2024 21:05 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 21:09
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı, Nevzat Demir Tesisleri'ni ayağının tozuyla ziyaret etti. Tesislerde teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve takım kaptanı Necip Uysal ile bir araya gelerek konuşmalar yaptı.
Hüseyin Yücel'e karşı başkanlık yarışı mücadelesi vererek zafer kazanan Serdal Adalı, Beşiktaş tarihinin 36. Başkanı oldu.
Seçimi kazanmasının ertesi gününde Başkan Adalı, Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek ziyarette bulundu. Kulüp personeli tarafından karşılanan Adalı, tesislerde teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve takım kaptanı Necip Uysal ile bir araya gelerek konuşmalar yaptı.
Kaynak: tgrthaber.com