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 | Murat Makas

Serdal Adalı ve ekibi harekete geçti! İşte Beşiktaş'ta transfer yapılacak 5 mevki

Beşiktaş yeni sezonda güçlü kadro kurmak için kritik toplantı gerçekleştirdi. Ole Gunnar Solskjaer ile çıkış yakalayan siyah-beyazlılar gidişatı bozmak istemiyor. Yeni sezon için transfer yapılacak bölgeler kesinleşti.

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Serdal Adalı ve ekibi harekete geçti! İşte Beşiktaş'ta transfer yapılacak 5 mevki
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
08.03.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
08.03.2025
saat ikonu 10:12

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile çıkışa geçen Beşiktaş yeni sezon planlarını yapmaya başladı. Güçlü bir kadro kurmak isteyen ve transferde hata yapmak istemeyen yönetim harekete geçti.

SERDAR ADALI TOPLANTI YAPTI

Sık sık "Kaybedecek bir dakikamız dahi yok" diyen başkan Serdal Adalı, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve scout direktörü Eduard Graf ile Nevzat Demir Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi.

5 MEVKİYE TRANSFER

Görüşmede Solskjaer'in istekleri doğrultusunda 5 mevkiye takviye yapılması kesinleşti. Graf; santrfor, bek, sağ stoper, sol kanat ve 6 numara transferleri için scout ekibinin yaptığı çalışmayı başkan Adalı'ya sundu.
İlk etapta önceliklerin belirleneceği ve bazı transferlerin sezon sona ermeden bitirileceği ifade edildi.

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