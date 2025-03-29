Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Serdar Ali Çelikler'den Okan Buruk'a sert sözler! "Büyük maçlarda Galatasaray nerede?"

Beşiktaş-Galatasaray derbisini NEO Spor'da değerlendiren Serdar Ali Çelikler, kritik yorumlarda bulundu. Okan Buruk'un sisteminin üretimden yana çok hatalı olduğunu belirten Serdar Ali Çelikler, Ole Gunnar Solskjaer'in tercih ettiği oyun için ise methiyeler dizdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Serdar Ali Çelikler'den Okan Buruk'a sert sözler!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 22:54
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 23:06

Beşiktaş-Galatasaray derbisini yorumlayan Serdar Ali Çelikler, sarı kırmızılı ekibin büyük maçlardaki sürecine dikkat çekti. Ayrıca Galatasaray'ın hücum sistemini de eleştiren Serdar Ali Çelikler, Alvaro Morata için 'doğru transfer olmayabilir' tezini öne sürdü.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ İÇİN SERDAR ALİ ÇELİKLER'DEN AÇIKLAMALAR

"İspanya Milli Takımı forveti, 75 milyon Euroluk Osimhen ve A Milli Takım hücumcularına sahip olmanıza rağmen pozisyon üretme sıkıntısı yaşıyorsanız, bu konunun üzerine düşünmeniz gerekir. Emre Belözoğlu'nun Antalyaspor'una oynamak gibi olmuyor, o sonuç seni yanıltmamalı! Bunu söylemiştik, Antalyaspor ölçü olmamalıydı. Galatasaray pozisyon üretiminde hala zorlanıyor. AZ Alkmaar deplasmanında da böyle zayıftın, yine aynısı oldu. Üretim aşamasında büyük sıkıntılar var. Alvaro Morata hamlesi şu an için verimli durmuyor ve Gabriel Sara da hala düşüşte! Torreira, Abdülkerim, Eren ve Barış Alper iyiydi. Bence Alvaro Morata çok yakında bir krize sebep olacak! Ayrıca Dries Mertens de işi bırakmış, kafada bitirmiş yani. Beşiktaş adına ise müthiş bir galibiyet. Rakip 10 kişi de olsa önemli bir galibiyet. Galatasaray'ın 11 kişi oynadığı büyük maçlarda da üretim sorunları oldu. Beşiktaş ise çok doğru bir oyun kurgulamış, Solskjaer'in 'gezen tavuk' sistemi harikaydı! Beşiktaş adına sadece değişiklikler yanlıştı. Son olarak Semih Kılıçsoy'u da hemen satmalılar, Abdülkadir Ömür gibi olacak bu işin sonu!"

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN BÜYÜK MAÇLARDAKİ SORUNU NEDİR?
Sarı kırmızılı ekip, büyük maçlarda genel olarak tempo sorunu yaşıyor ve oyunun hakimiyetini sağlayamıyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hull City için çanlar çalıyor: Acun Ilıcalı'nın kulübünde küme düşme gerginliği!
Kenan Yıldız krizi: Juventus'ta Igor Tudor'dan tamam mı devam mı kararı!
ETİKETLER
#galatasaray
#beşiktaş
#okan buruk
#gabriel sara
#barış alper yılmaz
#antalyaspor
#torreira
#abdülkerim bardakçı
#ABDÜLKERİM BARDAKÇI
#emre belözoğlu
#Dries Mertens
#Semih Kılıçsoy
#semine kılıçsoy
#semit kılıçsoy
#derbi
#abdülkadir ömür
#eren
#osimhen
#Serdar Ali Çelikler
#Beşiktaş Galatasaray Derbisi
#Serdar Ali Çelikler
#Alvaro Morata
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.