Serdar Ali Çelikler'den Okan Buruk'a sert sözler!

Beşiktaş-Galatasaray derbisini yorumlayan Serdar Ali Çelikler, sarı kırmızılı ekibin büyük maçlardaki sürecine dikkat çekti. Ayrıca Galatasaray'ın hücum sistemini de eleştiren Serdar Ali Çelikler, Alvaro Morata için 'doğru transfer olmayabilir' tezini öne sürdü.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ İÇİN SERDAR ALİ ÇELİKLER'DEN AÇIKLAMALAR

"İspanya Milli Takımı forveti, 75 milyon Euroluk Osimhen ve A Milli Takım hücumcularına sahip olmanıza rağmen pozisyon üretme sıkıntısı yaşıyorsanız, bu konunun üzerine düşünmeniz gerekir. Emre Belözoğlu'nun Antalyaspor'una oynamak gibi olmuyor, o sonuç seni yanıltmamalı! Bunu söylemiştik, Antalyaspor ölçü olmamalıydı. Galatasaray pozisyon üretiminde hala zorlanıyor. AZ Alkmaar deplasmanında da böyle zayıftın, yine aynısı oldu. Üretim aşamasında büyük sıkıntılar var. Alvaro Morata hamlesi şu an için verimli durmuyor ve Gabriel Sara da hala düşüşte! Torreira, Abdülkerim, Eren ve Barış Alper iyiydi. Bence Alvaro Morata çok yakında bir krize sebep olacak! Ayrıca Dries Mertens de işi bırakmış, kafada bitirmiş yani. Beşiktaş adına ise müthiş bir galibiyet. Rakip 10 kişi de olsa önemli bir galibiyet. Galatasaray'ın 11 kişi oynadığı büyük maçlarda da üretim sorunları oldu. Beşiktaş ise çok doğru bir oyun kurgulamış, Solskjaer'in 'gezen tavuk' sistemi harikaydı! Beşiktaş adına sadece değişiklikler yanlıştı. Son olarak Semih Kılıçsoy'u da hemen satmalılar, Abdülkadir Ömür gibi olacak bu işin sonu!"