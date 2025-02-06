Uzun süredir kadro dışı olan Serdar Aziz, takıma geri dönmek ve katkı sağlamak istediğini ifade etti.

PARA ÖNEMLİ DEĞİL

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Serdar Aziz, Portekizli teknik adamdan bir şans istiyor.

"Fenerbahçe için her zaman göreve hazırım. Jose Mourinho bana şans verirse tekrar takıma dönmek istiyorum. Para umurumda değil, tek derdim takımıma katkı sağlamak." diyen deneyimli savunmacı, sezon başında takımdan ayrılmak istediğini belirtmiş ve kadro dışı kalmıştı.

BAŞKA BİR KULÜP OLMADI

Sonraki süreçte herhangi bir takımla anlaşmayan Aziz, Fenerbahçe kariyerinde toplam 135 maça çıktı ve 11 gol ile 6 asistlik katkı sağladı.