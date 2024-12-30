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Serdar Dursun Alanyaspor ile ayrılık yoluna girmek üzere!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Aralık 2024 17:53 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 18:05
Serdar Dursun Alanyaspor ile ayrılık yoluna girmek üzere!

Alanyaspor'un golcü futbolcusu Serdar Dursun, istediği süreyi bulamamasının ardından takım ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe​'den sezon başında ayrılarak Alanyaspor​'a imza atan Serdar Dursun​, Akdeniz temsilcisinde istediği forma şansını bulamadı. Yedek kulübesine mahkum kalmak istemeyen golcü futbolcu Alanyaspor'dan ayrılmanın eşiğinde.

Orta saha ve forvete takviye yapmak isteyen Rizespor​, Serdar Dursun'u yakın takibe aldı. Golcü futbolcunun yanı sıra Eyüpspor forması giyen Jonjo Shelvey ile de prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den Serdar Dursun kararı | Mackolik.com

SERDAR DURSUN'UN SEZON KARNESİ

Milli futbolcu Serdar Dursun, Alanyaspor ile 12 maça çıkarken gol katkısı veremedi. Oynadığı maçlarda yalnızca 4 maça ilk 11 başlamıştı.

Serdar Dursun için transfer iddiası - Alanya Spor

KISA SÜREDE AÇIKLANABİLİR

Yeşil-mavili kulübün transferlerle ilgili kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor. Yönetimin kısa süre içinde resmi açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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