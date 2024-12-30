Serdar Dursun Alanyaspor ile ayrılık yoluna girmek üzere!

30 Aralık 2024 17:53 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 18:05

Alanyaspor'un golcü futbolcusu Serdar Dursun, istediği süreyi bulamamasının ardından takım ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başına geçiyor! Serdal Adalı ile bu akşam görüşecek

Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başına geçiyor! Serdal Adalı ile bu akşam görüşecek

Fenerbahçe​'den sezon başında ayrılarak Alanyaspor​'a imza atan Serdar Dursun​, Akdeniz temsilcisinde istediği forma şansını bulamadı. Yedek kulübesine mahkum kalmak istemeyen golcü futbolcu Alanyaspor'dan ayrılmanın eşiğinde.

Orta saha ve forvete takviye yapmak isteyen Rizespor​, Serdar Dursun'u yakın takibe aldı. Golcü futbolcunun yanı sıra Eyüpspor forması giyen Jonjo Shelvey ile de prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

SERDAR DURSUN'UN SEZON KARNESİ

Milli futbolcu Serdar Dursun, Alanyaspor ile 12 maça çıkarken gol katkısı veremedi. Oynadığı maçlarda yalnızca 4 maça ilk 11 başlamıştı.

KISA SÜREDE AÇIKLANABİLİR

Yeşil-mavili kulübün transferlerle ilgili kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor. Yönetimin kısa süre içinde resmi açıklamalarda bulunması bekleniyor.