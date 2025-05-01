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 | Burak Ayaydın

Serdar Dursun başrolde yer aldı: İsmail Kartal'ın Persepolis'i kazandı!

İran Ligi'nde Mes Rafsanjan ile Persepolis karşı karşıya geldi. İsmail Kartal'ın ekibi Persepolis, Serdar Dursun'un da gol attığı maçta rakibini rahat mağlup etti.

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Serdar Dursun başrolde yer aldı: İsmail Kartal'ın Persepolis'i kazandı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 22:14
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 22:17

İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, Mes Rafsanjan deplasmanından 3-0 galip döndü. Ligin 28. haftasındaki mücadelede, ikinci gol Serdar Dursun'dan geldi.

İSMAİL KARTAL'LI PERSEPOLIS RAHAT KAZANDI

İran'da şampiyonluk şansı kalmayan Persepolis; 5. ve 45+2. dakikalarda Ali Alipour, 44. dakikada ise Serdar Dursun'un attığı gollerle ilk yarıda işi bitirdi. Ayrıca Dursun, Persepolis ile ligde çıktığı 10. maçında 5. golünü atmış oldu.

İRAN'DA TRAKTOR RÜZGÂRI

Persepolis bu galibiyetle puanını 54 yaparken, lider Traktör ise bir maç eksiğine rağmen 61 puanla zirvede olmaya devam etti.

https://x.com/PersepolisFC/status/1917999313914864006

İSMAİL KARTAL ÇOK ELEŞTİRİLİYOR

İran basını, İsmail Kartal'ın lige havlu atmasını çok eleştirmiş ve deneyimli hoca için sert ifadeler kullanmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

İSMAİL KARTAL'DAN BAŞKA KİM PERSEPOLIS'TEN TEKLİF ALDI?
Rıza Çalımbay, İran ekibinden teklif aldığını ama kabul etmediğini söylemişti.
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