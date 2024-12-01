Sergen Yalçın Beşiktaş için şartını açıkladı! 'Bunlar çözülürse geleceğim'

01 Aralık 2024 23:14 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 23:21

Beşiktaş’ta dün itibarıyla görevden alınan Giovanni van Bronckhorst'un yerine ilk aday olan Sergen Yalçın, İstanbul'da yöneticilerle görüşme yaptı. Görüşmenin ardından ilk kez konuşan Yalçın, Beşiktaş'a gitmesi için şartını da sundu. İşte Sergen Yalçın'ın Beşiktaş için şartı…

Beşiktaş​'ta görevden alınan Giovanni van Bronckhorst​'un yerine teknik direktör adayları arasında olan Sergen Yalçın​, bugün yönetim ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı takımda 29 Ocak 2020-9 Aralık 2021 tarihleri arasında görev yapan teknik adam görüşmenin ardından Ekol TV'ye konuştu. Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel​ ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlatan Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmek için şartını da duyurdu.

"BENİ KULLANMAYIN!"

Kulübün yarınların henüz belirgin olduğunu ifade eden Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Hüseyin Yücel ile teknik direktörlük için konuştum. Para, pul bunlar benim konularım değil! Geçen geldiğimde sorun sadece futbol takımıydı. Bunu düzeltebileceğimizi düşündük. Şu andaki konu futbol değil! Hüseyin Yücel'e de bunu söyledim. 'Lütfen bu işlerin üstünü kapatmak için beni kullanmayın' dedim. Ben fırsatçı adam değilim! Bunu kullanarak teknik direktör gelmek gibi bir şey düşünmem. Hedef koyarım, çalışırım. Beşiktaş'ta çalışmayacağım da nerede çalışacağım?

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Ne para konuştum, ne tazminat aldım! O kadar şey anlatırım ama yapmam. Kol kırılır ve yen içinde kalır. Şu an Beşiktaş'ta konu teknik direktör değil! Yönetim yok, seçim yok! Başkan gitti, yeni bir başkan var. Hüseyin Yücel'i severim yanlış anlamasın ama tabloya bakıyorsun, burada ne oluyor? Üç gün sonra ne olacağı belli değil! Yeni yönetim gelirse ne yapacaksın! İşin içinden çıkmak çok zor, işin içinden çıkamıyorum.

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Hüseyin Yücel'e bu sorunların çözülmesi halinde geleceğimi söyledim! Ne yapacağım ben bu durumda, bu durumların üzerini mi kapatacağım? Konuşulan şeyler çok ağır! Bir de eski başkanlar konuşuyor, transfer yapma diye uyarıyorlar. Beşiktaş'ın tarihinde böyle bir şey hiç oldu mu? Hatırlamıyorum."

'KONU KAPANDI'

"Bu ortamın içerisinde bulunmak istemediğimi söyledim ve Hüseyin Yücel'e 'Kusura bakmayın' dedim. Benim de gelecek planım ve kafamda kurduğum projeler var. Bir daha görüşme olmayacak, bu konu kapandı."