Sergen Yalçın Beşiktaş yönetimi ile yaptığı görüşmeyi açıkladı: Ben çok üzüldüm

14 Haziran 2024 18:43 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 18:50

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, YouTube'da Kafa Sports kanalına konuk oldu. gazeteci Candaş Tolga Işık'ın soruları cevaplayan Yalçın, Beşiktaş'tan teklif alıp almadığı sorusuna cevap verdi. Yalçın, yönetimle olan görüşmesinde 'fazla samimiyete' dikkat çekti.

Genç teknik adam, kendisine yapılan teklifi ciddiyetsiz bulduğunu ve bu durumdan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

"DAHA CİDDİYE ALINMAYI BEKLERDİM"

Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden Hasan Arat ve Hüseyin Yücel ile olan görüşmelerini şu sözlerle anlattı:

"Hüseyin Yücel arıyor 'Görüşelim' diyor, Hasan abi (Hasan Arat) arıyor... Ben 'Hasan Abi' diyorum, samimiyiz. Aynı sitede oturuyoruz. Hasan abi beni aradı, 'Sana bir şey danışacağım. İki teknik direktör adayı var, onlarla görüşeceğim.' dedi. Ben de bana isim sorulacak, danışılacak sandım. Kim olduğunu sordum, 'Senle ve Nuri Şahin'le görüşeceğim.' dedi. Bizimle görüşülecek, biz sunum yapacağız. Sonra da bir tercih yapılacakmış. Ben daha ciddiye alınmamızı beklerdim, daha saygı duyulmasını beklerdim.

"BAŞARILI OLACAĞIM YERDE ÇALIŞMAK İSTERİM"

Sonrasında 'Abi konuyu uzatmaya gerek yok. Ben böyle konuşmalar yapmaya alışkın değilim. Çalışacaksam inanacağım, başarılı olabileceğim bir yerde çalışmak isterim.' dedim ve teşekkür ettim. Teklif de zaten çok teklif gibi değildi, samimi bir konuşma gibiydi. Belki de samimiyetimize güvenerek böyle konuştu ama ben bu konuşmaya üzüldüm."