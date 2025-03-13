Sergen Yalçın Galatasaray'a seslendi!

Eski milli futbolcu, teknik direktör ve TV yorumcusu Sergen Yalçın, futbol gündemine ilişkin yorumlarda bulunurken Galatasaray için çıkan Neymar iddialarıyla ilgili ilgi çekici yorumlarda bulundu.

İSPANYOL BASINI YAZMIŞTI

Konuşa ilişkin iddialar İspanyol basınından gelmişti. İspanyol basınından Elnacional'de yer alan haberde; şu anda ülkesinde Santos forması giyen Neymar'ın., önümüzdeki sezon Avrupa'ya dönmeyi hedeflediği Galatasaray'ın da Brezilyalı yıldıza mali olarak oldukça cazip bir sözleşme teklif etmeye hazır olduğu öne sürülmüştü. Söz konusu iddiayı Kafa Sports YouTube kanalında yorumlayan Sergen Yalçın olası Neymar transferinin Galatasaray için büyük bir hata olacağını dile getirdi.

"6 AY SONRA AĞLAMAYA BAŞLAYACAKSIN"

"Sakın almayın" diyerek sözlerine başlayan Yalçın, şunları söyledi: "Bence futbol hayatı bitmiş, parayı da kazanmış. Galatasaray ile ilgili konuşmuyorum şahsi fikrimi söylüyorum, sakın almayın. Böyle oyuncular almayın. Yazık günah ya! Türk futboluna yazık. En az 20-25 milyon maaş vereceksin, 3-4 sene de kontrat yapacaksın. Ben sana olacağı söyleyeyim 6. ay başlayacaksın ağlamaya."

