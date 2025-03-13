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 | Suat Vilgen

Sergen Yalçın Galatasaray'a seslendi! "Futbol hayatı bitmiş, sakın almayın"

Futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Brezilyalı yıldız Neymar hakkında çarpıcı yorumlarda bulunarak Galatasaray'ı uyardı!

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Sergen Yalçın Galatasaray'a seslendi!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 13:55

Eski milli futbolcu, teknik direktör ve TV yorumcusu Sergen Yalçın, futbol gündemine ilişkin yorumlarda bulunurken Galatasaray için çıkan Neymar iddialarıyla ilgili ilgi çekici yorumlarda bulundu.

İSPANYOL BASINI YAZMIŞTI

Konuşa ilişkin iddialar İspanyol basınından gelmişti. İspanyol basınından Elnacional'de yer alan haberde; şu anda ülkesinde Santos forması giyen Neymar'ın., önümüzdeki sezon Avrupa'ya dönmeyi hedeflediği Galatasaray'ın da Brezilyalı yıldıza mali olarak oldukça cazip bir sözleşme teklif etmeye hazır olduğu öne sürülmüştü. Söz konusu iddiayı Kafa Sports YouTube kanalında yorumlayan Sergen Yalçın olası Neymar transferinin Galatasaray için büyük bir hata olacağını dile getirdi.

"6 AY SONRA AĞLAMAYA BAŞLAYACAKSIN"

"Sakın almayın" diyerek sözlerine başlayan Yalçın, şunları söyledi: "Bence futbol hayatı bitmiş, parayı da kazanmış. Galatasaray ile ilgili konuşmuyorum şahsi fikrimi söylüyorum, sakın almayın. Böyle oyuncular almayın. Yazık günah ya! Türk futboluna yazık. En az 20-25 milyon maaş vereceksin, 3-4 sene de kontrat yapacaksın. Ben sana olacağı söyleyeyim 6. ay başlayacaksın ağlamaya."

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Sıkça Sorulan Sorular

NEYMAR'IN SAKATLIĞI NE?
Ağustos 2023'te PSG'den 90 milyon Euro karşılığında Al-Hilal'e transfer olan Neymar, Ekim ayında Brezilya milli takımında yaşadığı ciddi diz sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir yıl sahalardan uzak kalmıştı.
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#galatasaray
#neymar
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