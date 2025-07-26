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 | Burak Ayaydın

Sergen Yalçın Süper Lig devine: Sürpriz saatler başladı!

Sergen Yalçın için Beşiktaş'ta yeniden Süper Lig kritiği yapılıyor. An itibarıyla Beşiktaş yönetimi, performansından emin olamadığı Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Sergen Yalçın ismini gündemine aldı.

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Sergen Yalçın Süper Lig devine: Sürpriz saatler başladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 23:31
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 23:31

'ta sonrası için ismi ön plana çıktı. Halihazırda Ole Gunnar Solskjaer'in soru işaretlerine sebep olduğu süreçte, başkan Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın düşüncesi geldi.

BEŞİKTAŞ'TA YENİDEN SERGEN YALÇIN DÖNEMİ

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in Shaktar Donetsk karşılaşması adeta kartların yeniden dağıtılmasına sebep oldu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın hiç memnun olmadığı oyun temposu, Ole Gunnar Solskjaer için erken bir final havasını getirdi ve Sergen Yalçın'a doğru yeni bir ivmelenme başlattı! Esasen ise bugüne kadar kadro kalitesine takılan başkan Adalı, şu anda ise yeni transferlerle birlikte gelecek sezonu emin ellere emanet etmek istiyor ve daha önce Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın ismini hedef alıyor.

Sergen Yalçın Süper Lig devine: Sürpriz saatler başladı!

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN VE NURİ ŞAHİN İHTİMALLERİ

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın ile birlikte 'i de gündemine aldı ve Ole Gunnar Solskjaer sonrası için tüm opsiyonları değerlendirmeye başladı.

Sergen Yalçın Süper Lig devine: Sürpriz saatler başladı!

OLE GUNNAR SOLSKJAER'İN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın kötü döneminde başa gelen Ole Gunnar Solskjaer, siyah beyazlılar ile 23 müsabakada yer almış ve maç başına 1.74 puan ortalaması yakalamıştı.

Sergen Yalçın Süper Lig devine: Sürpriz saatler başladı!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA SÜREÇ NASIL OLACAK?
Başkan Serdal Adalı'nın, Shaktar Donetsk'e elenilmesi durumunda kritik bir karar vermesi bekleniyor.
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