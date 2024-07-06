Sergen Yalçın’dan Cristiano Ronaldo eleştirisi: Bırak artık çocuklar oynasın!

06 Temmuz 2024 12:00 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 12:11

EURO 2024’te Portekiz çeyrek finalde Fransa'ya penaltılarda 5-3 kaybetti. Böylece takımın 39 yaşındaki yıldızı Cristiano Ronaldo ve 41 yaşındaki Pepe turnuvaya erken veda etti.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Teknik direktörlüğünü Roberto Martinez'in yaptığı Portekiz Milli Takımı, EURO 2016'daki şampiyonluğun ardından son iki turnuvada bekleneni veremedi.

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyonda büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Cristiano Ronaldo, 6'ncı kez forma giydiği Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez bir organizasyonu gol atamadan tamamladı.

YouTube’da yaptığı yorumlarla dikkat çeken teknik direktör Sergen Yalçın Ronaldo ve Pepe’yi eleştirdi.

''ARTIK ÇOCUKLAR OYNASIN''

Sergen Yalçın, "Ronaldo ağlama artık ya, başarmadığın bir şey kalmamış, ne ağlıyorsun? Ne saçma bi durum ya..." dedi. Ronaldo ve Pepe’ye yaşını hatırlatan Sergen Yalçın ''Yazık günah! bırak artık çocuklar oynasın'' diye seslendi.