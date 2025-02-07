Sergio Ramos resmen imzaladı! İşte yeni ekibi

Deneyimli savunmacı Sergio Ramos, Meksika ekibi Monterrey'e imza attı.

Yıldız stoper, 1 yıllık anlaşma gerçekleştirdi.

MONTERREY'DEN AÇIKLAMA

Kulüpten "Rayados'a hoş geldin Sergio Ramos" başlığıyla yapılan açıklamada, "Sergio'nun Monterrey'e gelişi, oyuncunun kariyeri, başarıları ve dünya çapındaki tanınırlığı göz önüne alındığında kulüp tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olaydır." denildi.

KARİYERİ

Sevilla altyapısında futbola başlayan Ramos, daha sonra Real Madrid'e transfer oldu. Uzun yıllar formasını giydiği İspanyol devinden 2021'de ayrılan ve PSG'ye imza atan deneyimli stoper, 2023'te ilk yuvası Sevilla'ya döndü. Ramos, geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından Sevilla'dan ayrıldı.

Kariyeri boyunca 816 maça çıkan Sergio Ramos, 117 gol ve 42 asist kaydetti.

İLK KEZ

Meksika süreci, 38 yaşındaki savunmacının için ilk Avrupa dışı deneyimi olacak.