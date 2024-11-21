Serhat Akın Acun Ilıcalı hakkında çok sert konuştu: Bana yalvarıyordun, haddini bil

21 Kasım 2024 10:03 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 10:51

İstanbul'da 2 ay önce silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya sert sözlerle yüklendi. Ilıcalı'nın saldırı hakkındaki yorumuna tepki gösteren Serhat Akın, "Sen timsahla kaplanla röportaj yaparken ben Fenerbahçe’de kupa kaldırıyordum. Herkes haddini bilecek" dedi.

Eylül ayının sonlarında İstanbul​'un Beykoz​ ilçesinde motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve ayağından yaralanan eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın​, olayın ardından birçok operasyon geçirdi. Sosyal medya hesabından ayağının görüntüsünü paylaşan Serhat Akın, Fenerbahçe​ Asbaşkanı Acun Ilıcalı​'yı hedef aldı.

"SEN KAPLANLA RÖPORTAJ YAPARKEN BEN KUPA KALDIRIYORDUM"

Acun Ilıcalı'nın muhabirlik dönemine göndermede bulunan Serhat Akın, "Acun Ilıcalı ben vurulduktan sonra çalıştığım kurumu arayıp 'Geçmiş olsun ama Serhat da bizi çok eleştiriyordu' demiş, yani geçmiş olsun ama iyi oldu hesabı! Acun Ilıcalı timsahla kaplanla röportaj yaparken ben Fenerbahçe’de kupa kaldırıyordum. Herkes yerini ve haddini bilecek" mesajını paylaştı.

"SEÇİMDEN ÖNCE BANA YALVARIYORDUN"

Eski milli futbolcu, paylaşımının devamında ise şu ifadeleri kullandı: