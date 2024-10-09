Serhat Akın Almanya'ya dönüyor!

09 Ekim 2024 19:53 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 20:02

Eski Fenerbahçe futbolcusu ve Sports Digitale kanalında yorumculuk yapan Serhat Akın, uğradığı silahlı saldırı sonrasında önemli bir karar aldı. Ailesinin de isteğiyle Almanya'ya gidecek.

Silahlı saldırıya uğrayan eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın​, saldırı sonrası üçüncü kez ameliyat​ masasına yatacak.

Bir süredir yayın yaptığı dijital medya platformunun çıkışında yaşadığı silahlı saldırı​ sonucunda Serhat Akın, iki ameliyat geçirmişti.

ALMANYA​'YA DÖNÜYOR

Eski milli futbolcu tarak kemiğindeki parçalanma nedeniyle bir üçüncü ameliyata daha girecek. Serhat Akın rehabilitasyon sürecinin sonunda, temelli olarak doğduğu Almanya'ya geri dönecek.

Serhat'ın ailesi, Stuttgart ile Karlsruhe arasında bir bölgede yaşıyor; çocukları yaşadıkları yerde eğitimlerine devam ediyor. Silahlı saldırı sonrası Serhat Akın'ın babası, oğlundan Almanya'ya geri dönmesini isterken yaşamını orada sürdürmesi gerektiğini söyledi. Eski Fenerbahçeli futbolcu da bu yönde karar aldı ve bundan böyle yaşamını Almanya'da sürdürecek.