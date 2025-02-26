Serhat Akın'ın Ali Koç'a borcu mu var? Ümit Özat'tan

Eski Fenerbahçeli Serhat Akın için flaş bir gelişme yaşandı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan borç aldığı iddia edildi. Şu anda spor yorumculuğu yapan Serhat Akın'ın, Ali Koç'tan borç aldığının konuşulmasının akabinde, Ümit Özat da çarpıcı bir açıklama yaptı. Eski Fenerbahçe kaptanı Ümit Özat, Serhat Akın'a 'daha fazla ileri gitme' uyarısında bulundu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları olan Serhat Akın ve Ümit Özat arasındaki sürecin başrolünün, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olduğu düşünülüyor. İddiaya göre ise eski futbolcu Serhat Akın, Ali Koç'tan borç aldı ve Ümit Özat da üstü kapalı şekilde bunu ima etti.

ESKİ FENERBAHÇELİ SERHAT AKIN VE ÜMİT ÖZAT ARASINDA ALİ KOÇ KRİTİĞİ

Sosyal medyada birtakım hesaplar tarafından; eski futbolcu Serhat Akın'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan borç aldığı ve sonra da borcunu tam olarak ödemediği iddia edildi. Ardından ise çarpıcı olayla ilgili konuşmalar artarken, eski Fenerbahçe kaptanı Ümit Özat'tan flaş bir açıklama geldi! Hodri Medyan adlı YouTube kanalında yaşananlara dair konuşan Ümit Özat, "Çalıştığı yerdeki insanları kandırıyor. Çok konuşmak istemiyorum ama... Hayatta hepimizin borcu vardır değil mi? Benim de borcum oldu, hala da var. Ama insan borcu olan adamı eleştirirken utanır be utanır, kendisine yardım eden adamı unutmamalı! İsim vermiyorum ama bu durumu daha ileri götürürse ben de her şeyi açıklarım." ifadelerini kullandı.